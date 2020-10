Recenze MagSafe: „Bezdrátová“ nabíječka, která tak nějak nedává smysl

První bezdrátovou nabíječku od Applu si asi každý z nás představoval jinak než jak ji Apple nakonec představil. Ještě před dvěma týdny většina fanoušků doufala, že si již za pár dní budou mít možnost položit vedle sebe hodinky, iPhone a AirPods na AirPower. To se bohužel nestalo realitou a Apple místo toho představil nové řešení ve formě své první bezdrátové nabíječky, která nese označení MagSafe. Ti, kteří používají Macy, již nějaký ten pátek tento název dobře znají. Bohužel tak, jak jsem miloval MagSafe na svém MacBooku, tak stejně tak nemám rád MagSafe v jeho nové podobě. Hned na úvod musím zdůraznit, že se v následujících řádcích budu bavit o MagSafe pouze jako o nabíječce pro iPhone, nikoli jako o magnetickém řešení na zádech iPhone 12 Pro, které naopak považuji za jednu z jeho nejlepších vychytávek. Recenze MagSafe bude tedy souviset výhradně s nabíječkou a s tím, jak Apple vyřešil své bezdrátové nabíjení po svém.

Nabíječka MagSafe je bezdrátová nabíječka, která oproti ostatním na trhu nabízí minimalistický design skrývající v sobě velmi silné magnety. Používat ji můžete s jakýmkoli telefonem nebo produktem, který je kompatibilní se standardem Qi, ovšem pravé „kouzlo“ nabízí až s iPhone 12 a 12 Pro, které ve svých zádech ukrývají protipólné magnety, díky kterým se nabíječka pevně spojí s telefonem a dojde tak k připojení na neideálnější místo, kde lze dosáhnout rychlosti nabíjení příkonem 15W. Abyste mohli nabíječku využít, musíte si k ní buď dokoupit adaptér nebo ji připojit do thunderbolt 3 konektoru, který dokáže nabídnout 15W. Apple nabízí 20W adaptér s USB-C konektorem za cenu 590Kč. Celé řešení vás tak při ceně nabíječky 1190Kč vyjde na 1780Kč. To není na Apple až tak vysoká částka, ovšem jedná se o částku, za kterou koupíte téměř jakoukoli bezdrátovou nabíječku na trhu.

Nabíječka samotná je vyrobena z hliníkového obalu, do kterého je vložen gumový střed. Ten však nevystupuje ani o milimetr nad hliníkové tělo a tak pokud byste se rozhodli nepoužívat s iPhonem obal, budete připojovat vždy hliník na sklo, což jednak udělá poměrně velkou ránu při každém dosednutí magnetů na místo, ale hlavně se obávám, že po půl roce denního používání zkrátka nějaký ten škrábanec na telefonu nebo i nabíječce samotné bude. Samozřejmě většina lidí svůj telefon nosí v obalu, ale i tak, je slyšet klapnutí, i když samozřejmě ne tak velké, jako v případě kontaktu hliníku s hliníkem. K nabíjecí podložce je pevně připájen metrový kabel, který je zakončen USB-C konektorem. Pokud pak používáte Apple Watch, zjistíte okamžitě, že je MagSafe nabíječka vlastně to stejné, co nabíjecí kabel pro Apple Watch a budete se ptát sami sebe, proč tuto nabíječku Apple nemohl prodávat už pět let.

Odpověď je poměrně jednoduchá. Nabíjet na ni totiž cokoli jiného než nejnovější iPhone nemá moc velký význam. Nabíječka je totiž tak malá, že budete muset každým telefonem bez magnetu šmejdit tak, abyste našli ideální místo pro nabíjení. Když na ni totiž položíte například AirPods, téměř celou ji překryjete. Zpracování je, jak je u Applu zvykem, opět na té nejvyšší úrovni, ovšem samotný kabel na mě nepůsobí zrovna nejodolnějším dojmem a na první pohled působí levněji než kabely, které dostanete k iPhone.

Bezdrátové nabíjení jsem měl vždy spojeno s extrémní mírou svobody a pohodlnosti. Sám mám v pracovně na stole pod iMacem jednu bezdrátovou nabíječku a na nočním stolku druhou. Když se ve tři ráno vzbudím, jen sáhnu intuitivně po telefonu, zvednu jej z nabíječky, mrknu na něj a zase jej položím zpátky. Vše je zcela intuitivní, rychlé a pohodlné. Když chci stejnou věc udělat s MagSafe a iPhone 12 Pro, nastává zásadní problém. Potřebuji totiž dvě ruce, jelikož iPhone zkrátka z nabíječky jednou rukou nemáte jak sundat. Nabízí se jediná možnost – zkrátka za něj „zarvat“ a čekat, zda se dříve odpojí magnet od iPhone, nebo vytrhne kabel z adaptéru.

Jednou rukou tedy podržím kabel, druhou rukou sundám telefon. Jakmile jej chci položit, nastává celkem peklo. Nabíječka je totiž extrémně malá a poslepu ji budete hledat jen velmi těžko. Musíte se tedy podívat, kde konkrétně leží a nebo zkrátka šmejdit telefonem po nočním stolku a čekat až se ozve rána. Jakmile totiž najedete telefonem nad nabíjčeku, ozve se skutečně rána. Jiné slovo mě nenapadá. Zvuk, kdy na sebe dopadnou magnety je skutečně hlasitý a obzvlášť v noci jej slyšet rozhodně nechcete.

To, co jsem vám popsal na nočním příběhu, platí z hlediska pohodlí samozřejmě vždy, když chcete telefon nabíjet. To, že jdete kolem stolu a prostě zvednete telefon je nemyslitelné – musíte použít obě ruce. Pokud pak Apple zamýšlel, že MagSafe bude fungovat stejně jako MagSafe u Macu, pak opět nedomyslel fakt, že je nabíječka těžká a velká a vy rozhodně nechcete nechat něco tak velkého a těžkého padat na svůj stůl, pokud byste se tedy smířili tím, že se vám dříve nebo později vyrve kabel z adaptéru nebo se rovnou vyrve ze samotné nabíječky. Víte, vždy jsem měl za to, že mi mají nové produkty především vylepšovat nebo usnadňovat život. Bohužel ať přemýšlím jak přemýšlím, nenapadá mě vůbec žádný rozdíl mezi tím, když připojím do Lightning konektoru kabel a když použiju MagSafe nabíječku.

Apple sice tvrdí, že jsou magnety nutností pro to, aby zajistil rychlé bezdrátové nabíjení, které je 2x rychlejší než při použití jakékoli jiné Qi nabíječky, ovšem je stále ve výsledku 2x pomalejší, než při použití silného adaptéru připojeného do Lightning konektoru. Pomocí rychlého nabíjení přes Lightning totiž nabijete iPhone 12 Pro z 0% na 50% za 30 minut, s nabíječkou MagSafe je to 60 minut. Telefon pomocí silného adaptéru přes Lightning nabijete kompletně za zhruba 1 hodinu a 20 minut, v případě MagSafe nabíječky je to o hodinu déle.

Pokud se pak podíváme ke konkurenci, ta dnes běžně nabíjí bezdrátově příkonem 15 watů a žádné magnety k tomu nepotřebují. Xiaomi pak umí nově nabíjet bezdrátově až příkonem 30 watů, ovšem je pravdou, že k tomu potřebujete speciální nabíječku s aktivním chlazením. Porovnáním s konkurencí chci však říci především to, že se mi zdá, že platíme v podobě magnetu poměrně velkou daň za rychlé nabíjení. To je totiž v případě MagSafe nabíječky jediná výhoda magnetu a přesto dosahujeme jen stejného výkonu, jaký dokáže konkurence bez magnetu a nejedná se ani zdaleka o maximum, kterým je konkurence schopna své telefony nabíjet bezdrátově.

Celá MagSafe nabíječka mi připadá jako obyčejná snaha Apple přijít na trh jako první s řešením pro jinak naprosto geniální MagSafe port a peněženka se mu zdála tak trošku málo. Přispěchal tak s adaptérem, který mě osobně nedává žádný smysl jak z hlediska pohodlí, tak bezpečnosti nebo zpříjemnění života. Osobně Apple skutečně miluju a ani nevíte, jakou radost mám vždy, když představí skutečně nový produkt. Tentokrát však dle mého osobního názoru šlápl hodně vedle a znovu opakuji, samotné magnety na těle iPhone jsou naprosto perfektní věc, ovšem nabíječka v pojetí Applu, je zkrátka tak nějak o ničem.