Na nový levný iPad si počkáme. Dorazí až příští rok

Apple má na letošní říjen připravenou celou řadu hardwarových novinek, na jednu z nejočekávanějších si však budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Řeč je o základním iPadu, který měl podle dřívějších spekulací dorazit ještě letos, nicméně nakonec tomu tak zřejmě nebude. Známý reportér Mark Gurman z Bloombergu totiž nyní přišel s informací, že Apple plánuje jeho uvedení až na začátek příštího roku.
Podle Gurmana Apple připravuje nový základní iPad pod interními označeními J581 a J582, přičemž jeho představení se očekává v prvních měsících roku 2027. Zřejmě největší změnou bude nasazení čipu A19, který nahradí současný A16 a přinese nejen vyšší výkon, ale především podporu funkcí Apple Intelligence. K tomu má dopomoci také navýšení operační paměti ze současných 6 GB na 8 GB RAM.
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Tím však hardwarová vylepšení nekončí. Nový iPad má totiž dostat také bezdrátový čip N1 s podporou Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread. U mobilní varianty se pak počítá s modemem Apple C1X, který by měl nabídnout energeticky úspornější připojení k mobilním sítím. Z hlediska designu se však žádná revoluce neočekává. Apple totiž má údajně zachovat současnou konstrukci i LCD displej, takže půjde především o modernizaci vnitřního hardwaru.
Zajímavé je nicméně to, že zatímco základní iPad si nechá počkat až na příští rok, nová generace iPadu mini by se měla představit už koncem letošního října. Ta má podle dosavadních informací nabídnout především OLED displej, výkonnější čip A20 Pro a přepracovanou soustavu reproduktorů. Pokud tedy v současnosti přemýšlíte nad pořízením nejlevnějšího iPadu a na nákup vyloženě nespěcháte, může dávat smysl ještě pár měsíců vydržet. Podpora Apple Intelligence totiž představuje poměrně zásadní rozdíl, který by mohl mít vliv nejen na dostupné funkce, ale také na využitelnost tabletu v dalších letech. Na druhou stranu ale musím jedním dechem dodat, že v Evropské unii je její funkčnost poměrně zásadně omezená, takže je otázkou, nakolik je její podpora argumentem ke koupi. Nicméně když už nic, minimálně vyšší výkon i RAM potěší.