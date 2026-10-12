Nový iPad mini výrazně zdraží

Současný iPad mini se v základní 128GB konfiguraci prodává za 599 dolarů. Apple sice plánuje představit novou generaci svého nejmenšího tabletu ještě koncem tohoto měsíce. A zájemci se možná dočkají vyššího základního úložiště. Budou se ale muset připravit na citelný skok v ceně. Podle uznávaného novináře Marka Gurmana z Bloombergu má být nový iPad mini podstatně dražší, přičemž jeho startovací cenovka by se měla pohybovat okolo 799 dolarů.
Skok o 200 dolarů a předstižení iPadu Air
Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o zdražení o celých 200 dolarů oproti současné základní verzi. Tím by se tento „malý“ tablet dostal cenově dokonce nad úroveň 11palcového iPadu Air.
Jablečný gigant bude vyšší cenu obhajovat náloží hardwarových vylepšení. Vůbec poprvé v historii řady mini dorazí OLED displej, který doplní přepracované šasi s tenčími rámečky. O nekompromisní výkon se postará čip A20 Pro, tedy stejný procesor, jaký tepe v iPhone 18 Pro. Znatelného vylepšení se navíc dočká také vestavěný systém reproduktorů.
Zatím však zůstává otázkou, zda nasazený OLED panel dosáhne stejných parametrů jako špičkový dvouvrstvý tandem OLED z iPadu Pro. Nejasnosti panují také kolem podpory 120Hz obnovovací frekvence ProMotion, u které se dosavadní úniky rozcházejí.
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Kdy se novinky dočkáme?
Představení nového iPadu mini se očekává na mediální akci koncem října po boku nových MacBooků Pro s OLED displeji. Ještě předtím však Apple v úterý uspořádá tiskovou konferenci „Welcome home“, kde odhalí svou novou strategii pro chytrou domácnost v čele s prvním domácím chytrým displejem. iPad mini patří mé nejoblíbenější produkty. Stále mám doma dnes již starý iPad mini 5 s čípem A12. Ačkoli baterka už není do bývala, na Netflix, fotky apod. mi stále stačí.