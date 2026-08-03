iPad Air čeká po letech velká proměna. Apple chystá redesign i lepší displej

iPad Air se v posledních letech měnil hlavně uvnitř. Apple u nich totiž primárně nasazoval nové čipy řady M, samotný design tabletu však zůstával prakticky beze změn. To by se ale podle nejnovějších informací mohlo už příští rok změnit. Apple totiž údajně připravuje největší proměnu iPad Air za poslední roky, která nebude stát jen na novém displeji.
Největší novinkou má být podle dostupných informací hlavně přechod na OLED displej. Apple má konkrétně vsadit na cenově dostupnější jednovrstvý LTPS OLED panel od Samsung Display, které sice nejsou tak kvalitní jako v případě tandemových OLED displejů z iPadů Pro, přesto by se však uživatelé měli dočkat výrazně lepšího kontrastu, sytější černé a nižší spotřeby energie. Součástí výbavy má být také nový čip M5. Právě přechod na OLED pak dle všeho otevírá prostor i pro změny konstrukce. Ačkoliv zatím neunikly konkrétní detaily, spekuluje se o tom, že iPad Air převezme některé prvky připravovaného iPadu mini. Ve hře je například nový systém reproduktorů využívající vibrace místo klasických otvorů a tedy i odolnost vůči vodě nebo ještě tenčí konstrukce, díky čemuž by vznikl celkově modernější tablet s čistším vzhledem.
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Pokud se informace potvrdí, půjde o první opravdu výrazný redesign iPad Air od roku 2020, kdy Apple opustil tlačítko Home a představil moderní hranatý design. Od té doby se totiž jednotlivé generace lišily především použitým čipem nebo drobnými hardwarovými úpravami.
Co se týče odhalení, Apple by měl nový iPad Air představit v první polovině roku 2027. Pokud se tedy všechny spekulace naplní, čeká uživatele nejen rychlejší tablet, ale také zařízení s modernějším vzhledem a kvalitnějším displejem, které se opět o něco více přiblíží řadě iPad Pro. A pokud se Applu povede udržet cenu na přijatelné úrovni, troufám si tvrdit, že se může stát z tohoto modelu opravdový hit, protože kvalita displeje se spoustou výkonu díky čipům M ve výsledku mnoha uživatelům bohatě postačí – samozřejmě na úkor iPadů Pro.