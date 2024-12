Na iPady mini míří OLED displeje! Kdy se jich dočkáme?

Zatímco letošní generace iPadů mini příliš mnoho povyku vzhledem k minimu upgradů nezpůsobila, ta nadcházející by mohla být o poznání zajímavější. Podle čerstvého úniku informací má totiž v plánu v nadcházejících letech přejít u řady svých produktů z nynějších LCD panelů na OLED displeje. A právě iPady mini mají být jedněmi z prvních, které se OLEDů poté, co na ně Apple letos přešel u iPadů Pro, dočká.

Přechod iPadů mini na OLED displeje je údajně naplánován na rok 2026, přičemž ve stejném roce by měl Apple přejít na OLED i u MacBooků Pro. O rok později se pak mají OLEDu dočkat i iPady Air s tím, že v roce 2028 by měl tento typ displeje dorazit i na MacBooky Air. Je nicméně velkou otázkou, zda je tento plán Applu zrealizovatelný vzhledem k tomu, že cena OLED displejů je stále relativně vysoká, kvůli čemuž tak může být jejich nasazení u levnějších modelů značně problematické. Vždyť třeba právě MacBooky Air jsou mezi uživateli oblíbené díky skvělé kombinaci přívětivé ceny s desigenem a výkonem, takže potenciální zdražení této řady by mohlo představovat pořádný problém. Jelikož je ale vše zatím docela vzdálené, je třeba brát veškeré tyto plány s pořádnou rezervou.