Recenze FIXED MagZen 10 Pro: Stylová bezdrátová powerbanka pro náročné

Neumíte si představit život bez powerbanky? Není se příliš čemu divit. Dnešní smartphony se totiž svou výdrží pohybují na hraně jednoho aktivního dne, což může být leckdy docela problém. A právě v tuto chvíli nastupují powerbanky, které jejich výdrž dokáží podstatně prodloužit. A technicky navíc leckdy stojí opravdu za to, přičemž krásným příkladem je třeba FIXED MagZen 10 Pro. Právě ta nám nedávno dorazila do redakce na vyzkoušení a jelikož ji mám již vyzkoušenou, je na čase vás s ní seznámit.

Technické specifikace, zpracování a design

Když se řekne powerbanka, většina z nás si představí zařízení, které je sice praktické, ale zároveň spíše nudné a technicky nenápadité. FIXED MagZen 10 Pro však tuto zažitou představu bourá hned na první pohled. Nejde jen o další externí baterii – tohle je moderní technologický doplněk, který si s sebou budete chtít vzít nejen kvůli praktické funkci, ale i kvůli jeho stylu.

S kapacitou 10 000 mAh nabídne MagZen 10 Pro dostatek šťávy pro zhruba dvě plnohodnotná nabití vašeho iPhonu, v závislosti na jeho modelu. V útrobách se ukrývá Lithium-Polymerová baterie s celkovou kapacitou 38,5 Wh, která dává powerbance dostatečný výkon i na bezdrátové nabíjení výkonem až 15 W. Velmi potěší, že powerbanka disponuje Qi2 certifikací, tedy aktuálně nejmodernějším standardem bezdrátového nabíjení, který zajišťuje rychlost, bezpečnost a efektivitu přenosu energie.

Z hlediska konektivity vsází FIXED na jediný USB-C port, který zvládá nejen vstupní nabíjení (až 18 W), ale také výstupní nabíjení s výkonem až 30 W díky podpoře Power Delivery 3.0. Pokud k tomu připočteme schopnost nabíjet dvě zařízení současně (kombinací USB-C a bezdrátového výstupu), máme před sebou až překvapivě univerzální řešení.

Fotogalerie FIXED MagZen 10 Pro 2 FIXED MagZen 10 Pro 3 FIXED MagZen 10 Pro 4 FIXED MagZen 10 Pro 5 FIXED MagZen 10 Pro 6 FIXED MagZen 10 Pro 7 Vstoupit do galerie

Designově působí powerbanka velmi elegantně. Lesklé tělo dodává zařízení punc prémiovosti, zatímco jemný silikon na nabíjecí straně chrání telefon před poškrábáním – drobnost, která ale v reálném použití potěší. Rozměrově je MagZen 10 Pro velmi kompaktní (105 x 67 x 20 mm) a s váhou 220 gramů ji bez problému zasunete do kapsy bundy nebo postranní kapsy batohu. Fixace k telefonu pomocí integrovaných MagSafe magnetů funguje výborně, a i při pohybu se powerbanka z telefonu jen tak neodlepí. Lesklé tělo má však i negativum ve formě snadného lapání šmouh. S tím se ale musí u lesklých povrchů chtě nechtě počítat.

Zásadním praktickým detailem je výklopný kovový stojánek. Díky němu lze telefon pohodlně opřít jak vertikálně, tak horizontálně, a sledovat přitom video, číst zprávy nebo třeba jen kontrolovat notifikace – to vše i během nabíjení. Kombinace stylu, funkčnosti a praktičnosti je zde zkrátka dotažená téměř k dokonalosti.

Testování

Powerbanku FIXED MagZen 10 Pro jsem testoval v kombinaci s iPhonem 16 Pro, což je aktuálně jeden z nejvhodnějších partnerů pro toto zařízení, a to hned z několika důvodů. Jednak kvůli podpoře MagSafe, která je u této powerbanky základním pilířem designu, ale hlavně kvůli podpoře Qi2, která zajišťuje opravdu bleskové a stabilní bezdrátové nabíjení.

První, čeho si všimnete po přicvaknutí powerbanky k telefonu, je její pevné uchycení. Magnety drží velmi dobře a ani při běžném používání – v ruce, v kapse, při chůzi – se powerbanka neposouvá ani neviklá. Zároveň ale není problém ji jedním pohybem „odlepit“, když je třeba. Tato vyváženost mezi jistotou a praktičností působí velmi promyšleně.

Co se týče bezdrátového nabíjení, to díky podpoře Qi2 běží až 15W, díky čemuž je vše poměrně rychlé. Jen pro představu, díky 15W nabíjení jste schopni iPhone 16 Pro nabít z 0 na 100 % zhruba za dvě hodiny, což není vůbec špatná vizitka. I při delším nabíjení se navíc powerbanka zahřívá jen minimálně, což potvrzuje kvalitní návrh vnitřního pasivního chlazení a elektroniky. 10 000 mAh pak stačí na dvě plná nabití iPhonu 16 Pro s baterií o kapacitě 3582 mAh a následné dobití zhruba dalších 15 %. Holt, energetické ztráty při bezdrátovém nabíjení nejsou malé.

Velmi užitečná je možnost současného bezdrátového a kabelového nabíjení. V praxi jsem tak například bezdrátově nabíjel iPhone a zároveň přes kabel AirPods. Tato funkce se hodí zejména na cestách nebo ve chvílích, kdy potřebujete rychle oživit dvě zařízení najednou.

Nabíjení samotné powerbanky trvá při použití vhodné USB-C nabíječky s podporou PD zhruba 2 hodiny, což je vzhledem k její kapacitě zcela přijatelné. A potěší i to, že během vlastního dobíjení je schopná současně bezdrátově nabíjet telefon, čímž se její užitná hodnota ještě více zvyšuje. V takové chvíli totiž funguje de facto jako klasická bezdrátová nabíječka.

LED indikace na boku powerbanky je jednoduchá, ale přehledná. Čtyři malé bílé diody ukazují aktuální stav nabití, a když nabíjení probíhá, čtvrtá dioda svítí nepřetržitě. Možná by potěšilo jemnější zpracování v podobě OLED displeje nebo přesnějšího procentuálního ukazatele, ale to už bychom se pohybovali na hraně výbavy, která by se nutně odrazila na ceně.

Při každodenním používání se tedy MagZen 10 Pro ukázala jako spolehlivý a nenápadný pomocník. Na výlety, do města, nebo i při dlouhých dnech bez přístupu k zásuvce se powerbanka stala prakticky neoddělitelnou součástí mé výbavy. Kompaktní rozměry, praktický stojánek a podpora současného nabíjení dvou zařízení dávají tomuto zařízení skutečný smysl.

Resumé

FIXED MagZen 10 Pro je přesně ten typ produktu, který zaujme nejen svým vzhledem, ale hlavně svou funkčností. A co je důležité – všechno, co slibuje, také bez kompromisů splní. Nabízí spolehlivé, rychlé bezdrátové nabíjení s podporou nejnovějšího standardu Qi2, výbornou kompatibilitu s iPhony od modelu 12 výše, ale i možnost dobíjení jiných zařízení pomocí USB-C.

Magnetické uchycení funguje výborně, výklopný stojánek posouvá uživatelský komfort na další úroveň a možnost současného nabíjení dvou zařízení je třešničkou na dortu. I přes svou kompaktní velikost dokáže powerbanka bez problémů obsloužit náročnější denní režim a díky stylovému zpracování se rozhodně nemusíte bát ji nosit i vedle dražšího telefonu.

Pro majitele iPhonů s MagSafe, kteří hledají stylovou, výkonnou a praktickou powerbanku na každý den, je FIXED MagZen 10 Pro skvělou volbou. Kombinuje vše, co bychom od moderní powerbanky očekávali – rychlost, spolehlivost, bezpečnost i design. A to vše v kapesním formátu, který vás nebude obtěžovat, ale naopak bude připraven přesně ve chvíli, kdy ho budete potřebovat.

Powerbanku lze zakoupit zde