Apple čeká největší Keynote za roky. Analytici přesto varují, že po ní mohou jeho akcie zamířit dolů

Apple čeká už dnes večer jedna z nejdůležitějších Keynote posledních let. Vedle představení iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max má totiž konečně ukázat také svůj historicky první skládací iPhone, který je mezi fanoušky zatím známý primárně jako iPhone Ultra. Leckdo by tedy očekával, že investoři budou z nadcházející akce nadšení. Analytici KeyBanc Capital Markets však vidí situaci přesně opačně a varují, že právě středeční představení novinek se může stát negativním impulzem pro akcie Apple.
Hlavním problémem přitom nemají být samotné produkty, ale jejich ceny. Apple se totiž kvůli výrazně vyšším nákladům na komponenty dostává do nepříjemné situace. Pokud ceny zvýší napříč celou nabídkou, může zákazníky odradit a snížit počet prodaných iPhone. Pokud ale naopak zdraží pouze některé konfigurace a část vyšších nákladů vezme na sebe, investoři se mohou začít obávat poklesu marží.
KeyBanc konkrétně očekává, že iPhone 18 Pro zdraží o 150 dolarů na 1249 dolarů, zatímco iPhone 18 Pro Max má být dražší dokonce o 200 dolarů a začínat na 1399 dolarech. První skládací iPhone pak podle analytiků odstartuje na astronomických 2199 dolarech.
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Chybět bude nejprodávanější levnější model
Situaci komplikuje také nová strategie v představování nových modelů, kdy Apple letos na podzim podle všeho vůbec nepředstaví základní iPhone 18 a nechá si jej až na jaro 2027. Zářijová nabídka tak bude tvořena výhradně výrazně dražšími modely. Právě to se podle KeyBanc projeví i ve výrobních číslech. Analytici konkrétně očekávají, že Apple během čtvrtého fiskálního čtvrtletí 2026 a prvního čtvrtletí 2027 vyrobí přibližně 80 milionů iPhone. Ve stejném období předchozího roku to přitom bylo zhruba 91 milionů kusů. Vyšší průměrná prodejní cena sice může část rozdílu vykompenzovat, z pohledu investorů ale může být jedenáctimilionový propad výroby poměrně nepříjemným signálem.
Zajímavé nicméně je, že pokles akcií po představení nových iPhone není u Apple ničím neobvyklým. Podle dat KeyBanc akcie společnosti během posledních pěti let v den zářijového představení iPhone klesly v průměru o 0,72 %. Pět obchodních dní po Keynote pak byl průměrný pokles 1,22 %.
Ať už se tedy akcie zachovají jakkoliv, celá situace každopádně vytváří zajímavý paradox. Apple má už za pár hodin představit svůj první skládací iPhone, novou generaci iPhone 18 Pro a zahájit novou produktovou éru pod vedením John Ternuse. Pro investory ale nakonec nemusí být nejdůležitější, co všechno nové iPhone umí. Mnohem pozorněji budou sledovat číslo, které Apple ukáže vedle nich, konkrétně jejich cenu.