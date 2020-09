Začínáme investovat do akcií: Základní finanční ukazatelé [3. díl]

Investování do akcií je každým rokem stále populárnější. Začíná se o něj zajímat stále více a více lidí, a to jak mladší generace, tak i ty starší. Proto jsme se pro vás rozhodli připravit speciální seriál s názvem Začínáme investovat do akcií, ve kterém se společně díváme na to nejdůležitější, co potřebujete vědět, abyste do nich mohli začít investovat i vy. V prvním díle jsme se podívali na základní pravidla investování do akcií, v předchozím, tedy druhém díle, jsme se podívali na základní rozdělení akcií. Pokud je tento třetí díl prvním dílem, který v rámci tohoto seriálu čtete, tak byste si měli přečíst i všechny předchozí, bez kterých to jednoduše nepůjde a budete se ztrácet. První díl naleznete zde, druhý díl poté v odkazu níže.

Určitě vás zajímá, na co se vlastně společně podíváme ve třetím dílu seriálu Začínáme investovat do akcií. Hned na začátek mohu prozradit, že se bude jednat o další teoretické záležitosti. Často se říká, že je v životě teorie k ničemu, a že je nejdůležitější praxe. Co se však týče akcií, tak je doopravdy předem nutné nastudovat právě teorii, kterou je posléze nutné přenést do praxe – ve světě akcií se bez teorie prostě a jednoduše neobejdete. V tomto díle se konkrétně podíváme na další rozdělení akcií, tentokrát však o něco složitější. Nutno podotknout, že v rozdělení jako takovém neexistují úplně přesné definice a někteří investoři si vytváří své vlastní definice a kritéria, podle kterých akcie rozdělují. Všeobecně můžeme na další identifikaci akcií využít základní finanční ukazatele, na jejichž základě je možné společnosti mezi sebou porovnat a analyzovat. Pojďme se společně na některé tyto finanční ukazatele podívat.

Hodnotové akcie

O tom, co jsou to hodnotové akcie, jsme si řekli více v minulém díle tohoto seriálu. Pro připomenutí se jedná o takové akcie, které jsou podle investora na trhu plnohodnotné a jejich reálná cena je vyšší, než cena současná. Hodnotové akcie ve většině případech dosahují na trhu vysoké hodnoty (kapitalizace), nejčastěji přes 100 miliard dolarů. Prvním finančním ukazatelem je P/E, který popisuje poměr ceny společnosti k jejím ziskům. Kupříkladu, pokud je hodnota společnosti 100 miliard dolarů a její zisk dosahuje ročně 10 miliard dolarů, tak je P/E 10. Tato hodnota by ideálně neměla přesáhnout hodnotu 15. Druhým finančním ukazatelem je poté P/B, který popisuje poměr ceny k účetní hodnotě akcie, v tomto případě by hodnota P/B neměla přesáhnout hodnotu 2.

Finanční ukazatele společnosti Apple:

Mnoho společností, které jsou na trhu považované za hodnotové, často vyplácí akcionářům podíl zisku ve formě dividend. Tyto dividendy se u různých společností pohybují v různém rozsahu procent. V případě, že dividenda tvoří ročně více jak 3 %, tak ji lze považovat za zajímavou. Kromě toho jsou velké společnosti, které dividendy vyplácí, historicky o mnoho úspěšnější oproti zbytku trhu. Kvalitní společnosti, kterým se dlouhodobě daří, dosahují také vysoké rentability kapitálu (ROE, ROA). To znamená, že společnost funguje efektivně a skvěle využívá své zdroje. Dalším znakem takové společnosti, které se daří, jsou vysoké marže, které jsou spotřebitelé ochotni za výrobky zaplatit. Mnoho těchto firem má také velmi silnou značku – jako skvělý příklad lze v tomto případě uvést společnost Coca-Cola. Spotřebitelé si vždy raději připlatí právě za pravou a jedinečnou Coca-Colu, než aby kupovali levnější a neoriginální colu. Cenné papíry společnosti Coca-Cola lze tedy považovat za velmi kvalitní.

Růstové akcie

V případě, že si z minulého dílu nepamatujete, co jsou růstové akcie, tak si tyto informace rozhodně připomeňte. Jednoduše řečeno se jedná o akcie malých a relativně mladých společností, které prozatím nedosahují bůhvíjakých výsledků. Tržní kapitalizace těchto společností je různá, začínající investor by se však měl primárně zaměřit na ty větší z nich. Růstové společnosti dosahují vysokých hodnot P/E, a to v řádech desíti či stonásobků ročních zisků. Účetní hodnota je u těchto společností o mnoho nižší než trhová, tudíž je ukazatel P/B vyšší. Vzhledem k tomu, že se jedná o mladé společnosti, tak často dochází k vyplácení veškerých zisků na další rozvoj a vývoj, což je jeden z důvodů, proč nedochází k vyplácení dividend.

Stabilita u těchto společností taktéž není úplně ideální, tudíž se může stát, že v jeden měsíc jsou tyto společnosti vysoce ziskové a v další měsíc se zase mohou propadnout do ztrát. Stabilita mladých společností se většinou zlepší časem, kdy dojde k optimalizaci parametrů pro lepší fungování. Nejčastěji patří tyto společnosti do technologických odvětví a v poslední době se pro investování stávají čím dál tím více oblíbenými. Spotřebitelé totiž mají často možnost produkty těchto společností vyzkoušet na vlastí kůži, popřípadě nějaké tyto produkty dokonce vlastní, a tak jednoduše ví, do čeho přesně investují. V případě, že jsou tyto společnosti v zisku, tak často dosahují nízké marže a často jsou financované v rámci dluhů. Pokud se v budoucnu začne společnosti dařit, tak může přejít z kategorie růstových společností do těch hodnotových. Pokud však firma nenaplní očekávání, přichází strmý pád. V tomto případě lze zmínit například firmu Tesla.

Závěr

Všechny výše uvedené ukazatele můžete jednoduše najít na stránkách finance.yahoo.com, anebo třeba na finviz.com. Tyto dvě stránky jsou naprosto základní a na internetu jich je samozřejmě k dispozici nespočet – záleží jen a jen na vás, které stránky vám budou vyhovovat, a které budete případně používat do budoucna. Nutno podotknout, že vám nějakou chvíli bude nejspíše trvat, než se ve všech ukazatelích zorientujete. Jakmile se vám to ale povede, budete mít o mnoho lepší a větší přehled a na poli investování se začnete o mnoho lépe rozhodovat. Informace, které tyto stránky poskytují, jsou totiž velmi cenné, jelikož je díky nich analýza společnosti jako takové o mnoho jednodušší. V dalším díle tohoto seriálu se společně podíváme na to, jak byste si měli správně vytvořit portfolio společností, do kterých budete chtít investovat.