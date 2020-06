Začínáme investovat do akcií: Úvod a základní pravidla

Pokud chcete v dnešní době do něčeho investovat, tak máte hned několik různých možností. Někteří lidé se investic jako takových vcelku bojí, a tak vkládají své peníze na bankovní účty, kdy z určitých částek dostávají pouze minimální úrok. V tomto případě však výdělek není nikterak zajímavý a často se počítá v desetikorunách či stokorunách za rok – samozřejmě záleží na výšce vkladu. O mnoho zajímavějším způsobem investice jsou akcie. Tento typ investice se v poslední době stává čím dál tím oblíbenějším a je dosti možná, že jste do akcií už někdy chtěli investovat i vy. Problémem v tomto případě je, že pokud vás někdo do tohoto světa nezasvětí, tak nejspíše nebudete vůbec vědět, co a jak.

V našem novém seriálu, který dostává název Začínáme využívat aplikace pro správu investic, se společně podíváme na to, jakým způsobem můžete prostřednictvím aplikace XTB začít do akcií investovat. V rámci tohoto několikadílného seriálu si projdeme veškeré kroky, které jsou důležité pro to, abyste mohli začít investovat. Začátkem všeho je samozřejmě teorie, která bude součástí prvních dílů. V tomto případě se bez teorie doopravdy neobjedete, takže ji rozhodně nedoporučuji přeskakovat. Co se týče platformy XTB, tak se jedná o jednu z nejoblíbenějších aplikací/platforem, kterou může v Česku využít. Pokud tedy patříte mezi uživatele, kteří se chtějí o investování do akcií a platformě XTB dozvědět více, tak pokračujte ve čtení.

Úvod do akcií

V tomto prvním díle se společně podíváme na úvod do akcií. Jak už jsme zmínili výše, tak se v poslední době jedná o velmi populární formu investice. Mnoho lidí si myslí, že lze do akcií investovat jen v případě, že máte na účtu nějaké větší obnos. To však platilo spíše v minulosti – v dnešní době může do akcií investovat už prakticky kdokoliv. V Česku není investování do akcií bůhvíjak rozšířené, avšak například ve Spojených státech využívá této formy investování většina domácností. Akcie jako taková představuje podíl investora v určité společnosti, které věří, že bude do budoucna růst. Samozřejmě je při investování do akcií nutné především přemýšlet, vést si různé grafy a číst studie – neznamená, že když máte doma iPhone, iPad a Mac, tak že kvůli tomu budete automaticky investovat do akcií Applu (AAPL). Co se týče výkonnosti amerických akcií, tak je pravdou, že za posledních více než 200 let rostou ročně o téměř 7 %. Abyste si mohli tento růst představit, tak můžeme zmínit růst výkonnosti zlata. Tuto formu investice považuje mnoho investorů za velmi bezpečnou, roční výkonnost však stoupá pouhých cca 0,6 %. Kromě toho akcie zaznamenávají také o mnoho menší výkyvy, což vyvrací další tvrzení o tom, že jsou akcie velmi nevyzpytatelné.

Několik důležitých pravidel

Pokud vás výše uvedené fakty zaujaly, tak vás určitě začíná zajímat, jakým způsobem se můžete do investování vrhnout i vy. V dnešní době k tomu nepotřebujete nic extra – stačí vám nějaké chytré zařízení (například iPhone či iPad s větší obrazovkou = větší přehlednost), které je připojené k internetu. Zároveň je samozřejmě vlastnit nějaký ten finanční obnos – minimálně byste měli mít několik stovek korun, ideálně několik tisíc korun. Nesmí chybět samozřejmě ani chuť sledovat svět akcií a zároveň to nesmíte vzdát, když se vám napoprvé či při prvních pokusech investice nepovede. Chybami se člověk učí a v případě investic do akcií to platí dvojnásob. Investice do akcií mají několik pravidel, které by měl každý investor dodržovat.

Dlouhodobost

Prvním z těchto pravidel je dlouhodobost. V tomto případě platí, že čím delší je investiční horizont (jednoduše řečeno doba, na kterou je investice plánovaná), tak tím je investice bezpečnější a máte z ní větší výnos. Minimální investiční horizont je stanovený na cca 5 let, každopádně čím delší si investiční horizont stanovíte, tím je to pro vás lepší. V horizontě 10-20 let se z akcií poté stávají aktiva, které jsou z hlediska poměru rizika a potencionálního výnosu bezkonkurenční. Pokud bychom to měli říci ještě více srozumitelněji, tak je naprosto. ideální, pokud váš investiční horizont bude stanoven na 5 a více let (ideálně alespoň 10). Pokud se po 3 letech rozhodnete, že peníze investované do akcií budete potřebovat, tak byste se do nich neměli pouštět.

Pravidelnost

Pravidelnost a dlouhodobost jsou dva naprosto nejdůležitější faktory a pravidla, pokud chcete investovat do akcií. Pokud investor akcie nakupuje pravidelně (například každý měsíc či každý čtvrt rok), tak výrazně snižuje riziku špatného načasování nákupu. V praxi to většinou vypadá tak, že si nový investor na začátek zakoupí 3-5 různých akciových titulů (společností), ke kterým poté pravidelně přikupuje akcie.

Rizikovost

Všeobecně se akcie považují za aktivum. Mezi klasickými aktivy a akciemi jsou však určité rozdíly – největšími z nich je rizikovost a potencionální výnos. Existují vysoce rizikové akcie, díky kterým získáte obrovský výnos bez vyplácení dividend (podíl zisku, jenž je vyplácen investorům), na druhou stranu existují také méně rizikové akcie, které investorům dividendy (roční) vyplácí. Je jen na jen na vás, ke kterým akciovým titulům se přikloníte.

Nákupy v aplikaci xStation

Co se týče nákupů v aplikaci yStation od XTB, tak je to v tomto případě naprosto jednoduché. Konkurenční aplikace často tento proces mají zbytečné složitý, avšak to se v případě xStation nekoná. Aplikaci tak porozumí i naprostý začátečník. Pro nákup stačí, abyste si jednoduše aplikaci xStation zapnuli. Zde se buď registruje či přihlaste (k dispozici je i DEMO účet) a ve spodním menu se přesuňte do sekce Obchodování. Zde si nalezněte akciový titul, který chcete zakoupit, a poté na něj klepněte. Poté už jen stačí klepnout na tlačítko Buy pro zakoupení, tlačítko Sell poté slouží k prodání. Samozřejmě je nutné si vybrat, kolik akcií chcete zakoupit. A to je vše – tímto způsobem jste zakoupili svou první akcii – a můžete pokračovat samozřejmě dál.

Závěr

Pokud jste se tímto článkem prokousali až sem, tak vám gratuluji. Nyní víte základní informace o akciích jako takových a zároveň byste měli po přečtení tohoto článku zjistit, zdali je investování do akcií pro vás to pravé ořechové. V dalším díle tohoto seriálu se společně podíváme na základní rozdělení akcií.