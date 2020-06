Nejlepší navigace pro iPhone: 5 skvělých navigací, se kterými se na cestě neztratíte

I přesto, že mnoho dnešních aut má ve svém systému integrovanou navigaci, tak mnoho uživatelů i nadále dává přednost mobilním navigacím. Mnoho těchto navigací také funguje s CarPlay, tudíž si je můžete nechat z vašeho iPhonu zrcadlit právě na obrazovku ve voze. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 nejlepších navigací na iPhone, které by rozhodně neměly uniknout nikomu z vás – ať už se chystáte na letní dovolenou do zahraničí, anebo potřebujete jednoduše jenom někam dojet.

Waze

Jednou z nejoblíbenějších navigací, které jsou dostupné, je Waze. Ten lidé upřednostňují především kvůli tomu, že vás dokáže rychle upozornit na nebezpečí na cestě, či třeba na policejní hlídky. Tohle upozorňování je možné díky síti uživatelů Waze, kteří mohou různé situace na cestě oznámit v aplikaci. Tato oznámení se poté objeví ostatním uživatelům. Waze dokáže kromě policejních hlídek či práci na silnici informovat o měřených úsecích, anebo o radarech. Hlavní funkcí je však samozřejmě navigace, se kterou jsem osobně neměl nikdy problém. Navigace je přesná, přehledná, intuitivní, nabízí několik různých předvoleb a navíc k tomu ji můžete propojit i se Spotify. Jedná se tedy o „must-have“ aplikaci, která by neměla chybět v iPhonu každého řidiče.

Sygic

Dalším přeborníkem v oboru navigačních aplikací je Waze. Ten patří mezi jednu z nejoblíbenějších navigačních aplikací již po dobu několika dlouhých let. Sygic ocení především uživatelé, kteří nechtějí při navigování využívat svá mobilní data. V případě Sygic si totiž můžete veškeré mapy jednoduše stáhnout přímo do vašeho zařízení. Některé mapy mohou mít až několik gigabajtů, tudíž se nehodí uživatelům, kteří mají interní úložiště například pouhých 16 GB. Mapy Sygic jsou propracované do nejmenších detailů – nechybí například 3D vyobrazení některých budov, realistické zobrazení map, či nespočet POI míst. Pokud tedy budete někdy mít cestu do nějaké firmy, anebo třeba pokud budete chtít po cestě natankovat, tak vás databáze POI v aplikaci Sygic rozhodně nezklame. Aplikace Sygic je na týden zdarma, poté si ji musíte koupit v rámci určitých balíčků. Licence Evropy například vychází na 249 korun, mapy celého světa s funkcí Traffic na 449 korun a například vrcholná verze s podporou CarPlay vás vyjde na 1490 korun. V aplikaci si můžete balíčky různé přikupovat, většinou vychází na 99 korun.

Mapy.cz

Pokud se hodláte pohybovat především v České republice, tak jsou pro vás jako stvořené Mapy.cz od Seznamu. Aplikace Mapy.cz je velice přehledná a najdete v ní prakticky všechna místa v České republice, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Když jsem se přestěhoval do nového domu, tak právě Mapy.cz byly první navigační aplikací, které k domu dokázaly navigovat. Ostatní aplikace, včetně Waze či Google Maps, přidali můj dům do své „databáze“ až několik dlouhých měsíců poté. V rámci aplikace Mapy.cz máte kromě klasické navigace k dispozici také pěší navigaci (turistika, stezky, atd.), společně s navigací pro kola. V létě můžete využít také vodácké trasy, v zimě zase běžkařské. Při plánování vaší cesty se můžete v Mapy.cz přesunout do přehledného režimu plánování, kde si nastavíte všechny zastávky, které chcete po cestě navštívit. Nechybí ani informace o tom, kolik kilometrů je trasa dlouhá, společně s informací o časové náročnosti. Mapy.cz od Seznamu můžu doporučit, a to především v případě, že se chystáte pohybovat v rámci České republiky. Nechybí ani podpora Apple CarPlay.

Google Maps

Kdo by neznal mapy od Googlu, přesněji tedy známé Google Maps. Myslím si, že tuto aplikaci alespoň jednou využil snad každý řidič. Jedná se o jednu z nejoblíbenějších aplikací, kterou si pochvalují uživatelé z celého světa. V rámci Google Maps si můžete nechat zobrazit informace o různých místech – kromě textového popisu jsou k dispozici také fotografie či videa. Pokud se chystáte navštívit nějaký podnik, tak si můžete kromě fotek nechat zobrazit také otevírací dobu, recenze, webovou stránku, telefonní číslo a mnoho dalších informací, které se mohou vždy hodit. Google Maps nabízí při navigování hned několik možnosti zobrazení map – nechybí například ani satelitní, která se v určitých případech může hodit (například když nemůžete cílovou destinaci najít). Google vás dále dokáže informovat o vytížení cest, společně s dalšími informacemi. Při plánování vás Google Maps dokáží upozornit také na různé objížďky, práce na silnici, zácpy či uzavírky. Notorickou aplikaci Google Maps mohu jednoduše doporučit – jedná se o skvělou aplikaci zdarma, v rámci které si můžete mapy stáhnout také offline – pokud se chcete vyvarovat tomu, že byste se ocitli někdo bez mobilních dat. Podpora CarPlay samozřejmě nechybí.

Apple Mapy

Co si budeme nalhávat, nativní aplikace Mapy od Applu nejsou tak úplně oblíbené. Může za to například to, že Apple jednoduše zaspal dobu a trvalo mu dlouhou dobu, než do nich přidal nějaké funkce, které ostatní aplikace měly již opravdu dlouho, samotné prostředí a funkčnost aplikace nebyly navíc moc dobré. Nutno podotknout, že se za poslední aktualizace mnoho věcí změnilo a Apple Mapy už zvládají alespoň určitým způsobem konkurovat ostatním aplikacím. Apple Mapy jsou navíc v jablečných zařízeních dostupné nativně, tudíž je může využít naprosto každý bez nutnosti stahování aplikace třetí strany. Apple Mapy navíc jako jediné podporují zobrazování navigačních pokynů na Apple Watch, nechybí samozřejmě ani podpora CarPlay. Při navigování Apple Mapy dále podporují navigování v pruzích, což oceníte především ve větších městech.