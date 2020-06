7 nejlepších novinek, které přinese iOS 14

Zdá se to jako pár dní, kdy jsme nedočkavě všichni čekali na oznámení operačního systému iOS 13, společně s dalšími systémy. Nyní jsme zase o rok starší a nacházíme se v měsíci, ve kterém se koná každoroční WWDC. Letos sice bude tato jablečná konference kvůli koronaviru pojatá jinak, i tak je ale prakticky jasné, že se dočkáme představení nových systémů v čele s iOS 14. V posledních měsících se na internetu objevily všemožné úniky z tohoto chystaného operačního systému. iOS 14 by měl být k dispozici na všechna zařízení, na kterých momentálně běží iOS 13. Všechny úniky jsme se rozhodli shrnout do tohoto článku. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Nové nastavení tapet

Mezi jednu z prvních informací, která se v souvislosti s iOS 14 objevila, patří nové možnosti při nastavování tapet. Tapety by v rámci této kategorie nastavení měly být rozdělené do skupin, díky čemuž by v nich uživatel mohl mít větší přehled. Samozřejmostí jsou také nové tapety, které přichází s každou novou aktualizací jablečných operačních systémů. Kromě toho by se uživatelé, společně s vývojáři, měli dočkat integrace tapet třetích stran do kategorie Tapety v nastavení. Pokud byste si tedy z App Storu stáhli nějakou aplikaci určenou pro stahování tapet, tak by se tyto tapety mohly objevit přímo v nastavení v sekci Tapety.

Nová aplikace Zprávy

Tato nová funkce sice není tak úplně součastí iOS 14, jakožto spíše macOS, avšak i tak se jedná o zajímavou novinku. Mnoho uživatelů macOS si stěžuje na to, že nativní aplikace Zprávy nedokáže využívat reakce na zprávy a některé další funkce. Apple se rozhodl, že tyto funkce nebude do momentální aplikace Zprávy na Macu integrovat. Namísto toho se současná aplikace Zprávy „zruší“ a nahradí ji aplikace známá z iOS (či iPadOS). Jablečná společnost pro tento „port“ využije svou vlastní technologii s názvem Project Catalyst, díky kterému mohou vývojáři portovat své aplikace z iPhonů a iPadů na macOS „pomocí jednoho kliknutí“.

Využívání aplikací bez stahování

Jednou z dalších funkcí, o které se příliš nemluvilo, je možnost využívá aplikací bez toho nutnosti jejich stahování. Pro příklad: pokud v současné verzi iOS naskenujete nějaký QR kód, který vás má nasměrovat do aplikace, jenž nevlastníte, tak dojde k přesunu do Safari, popřípadě do App Storu, abyste si aplikaci mohli stáhnout. V iOS 14 by mělo dojít k integraci API s názvem Clips. Díky tomuto API budou uživatelé schopni spustit určitou část aplikace bez toho, aby ji museli spustit, a to okamžitě. Tato funkce bude rozhodně velmi zajímavá. Uvidíme, jak se s ní Apple popere.

Rozšířená realita

Určitého vylepšení by se v iOS 14 měla dočkat také rozšířená realita. Údajně bychom se měli dočkat zbrusu nové aplikace pro rozšířenou realitu. Jakmile fotoaparát vašeho zařízení v této aplikaci namíříte na nějakou budovu, tak by mělo dojít k jejímu rozpoznání. Aplikace by vám poté měla nabídnout určitou nabídku, která s budovou (podnikem), kterou naskenujete, nějakým způsobem souvisí. Apple má údajně tuto funkci již testovat se Starbucks a svými Apple Stores. Při naskenování Starbucks by se měla zobrazit například denní nabídka kávy, v Apple Storu zase ceny nějakých jablečných produktů.

Domovská obrazovka

Přepracování by se v iOS 14 měla dočkat také domovská obrazovka. Pokud vlastníte Apple Watch, tak určitě víte, že si kromě zobrazení aplikací v mřížce můžete aktivovat také zobrazení aplikací v abecedním seznamu. A právě tohle zobrazení by se mělo objevit i v rámci iOS 14. Samozřejmě se bude jednak o možnost volby, Apple vás k používání nového zobrazení samozřejmě nedonutí. Už nyní se však tato nová funkcionalita dočkala kontroverzních názorů – někdo si ji pochvaluje, někdo zase naopak ne. Takto to samozřejmě ale bývá u většiny nových funkcí a je jasné, že se Apple nezavděčí všem. Přesně proto budou mít uživatelé možnost volby.

Překladač v Safari

Jednou z nejnovějších uniklých funkcí chystaného iOS 14 je integrovaný překladač v Safari. Pro uživatele to znamená, že si budou moci nechat přeložit procházenou webovou stránku bez nutnosti využití nějaké aplikace třetí strany. Tuto funkci zajisté uvítá každý z nás, jelikož se v určitých případech můžeme ocitnout na cizích webových stránkách, kterým nejsme schopni porozumět. Takto bude stačí stisknout jedno tlačítka a celá stránka se přeloží do jazyka, který si vybereme. O překlad by se měl starat Neural Engine. Kromě překladače bychom se měli v iOS 14 dočkat také plné podpory Apple Pencil na všech webech.

Nové funkce zpřístupnění

V rámci iOS 14 se dočkáme také nových funkcí, které se týkají zpřístupnění. Díky mnohým funkcím zpřístupnění mohou jablečné zařízení ovládat i různě postižení uživatelé, mnoho těchto funkcí ale využívá široká veřejnost. V rámci iOS 14 by měl být údajně iPhone či iPad schopný rozpoznat zvuk sirén, alarmů, klepání na dveře, zvonků a plačících dětí. Tuto funkci by zajisté uvítali neslyšící uživatelé, na druhou stranu však může přijít vhod i obyčejným uživatelům. Jablečné zařízení by mělo být schopné zmíněné zvuky přenést do haptické odezvy, aby jim mohl i neslyšící uživatel rozumět.