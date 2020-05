Uniklý iOS 14 potvrdil jednu z nejočekávanějších novinek chystaného macOS 10.16

Jednou z nejúžasnějších věcí na Apple produktech je jejich vzájemná propojitelnost. Ať už se bavíme o kopírování obsahu napříč texty, vyřizování hovorů z iPhonu na Macu či iPadu nebo třeba odepisování na SMS zprávy nebo iMessages, jablečný ekosystém stírá mantinely a umožňuje alespoň u těch nejstěžejnějších funkcí pracovat téměř se vším téměř všude. Nicméně i tak je tu stále obrovský prostor na zlepšení. Například aplikace Zprávy pro Macy se již dlouhé roky nedočkala žádných výraznějších změn, kvůli čemuž již nyní neodpovídá moderním standardům. To se ale podle uniklého iOS 14 změní.

V minulosti jsme vás informovali o tom, že dle zdrojů některých vývojářů chystá Apple díky projektu Catalyst port aplikace Zprávy z iPhonu či iPadu na Macy. Tuto skutečnost je nyní schopen potvrdil i portál 9to5mac, který nalezl v uniklém kódu iOS 14 indície odkazující právě na výrazné vylepšení “Macovských” Zpráv. Jelikož by se mělo jednat o port téměř 1:1, dočkat bychom se na Macu měli například přidání podpory efektů, ale také rozšířených možností pro nálepky a podobné vychytávky. Tou totiž v současnosti disponují jen iOS zařízení, což je velká škoda.

Jelikož bude takřka 100% přepracování nebo chcete-li portace iOS Zpráv na Macy jednou z hlavních novinek chystaného macOS 10.16, je prakticky jasné, že se jejího odhalení dočkáme již příští měsíc na WWDC, kde si odbudou nové verze OS Applu svou premiéru. Poté budou zpřístupněny pro testování vývojářům, kterým budou k dispozici zhruba do půlky září, kdy se dočká i široká veřejnost. Nemusíte však být vývojáři, abyste si mohli systémy vyzkoušet s předstihem. Paralelně s vývojářským beta testování totiž bude Apple prakticky stoprocentně provozovat i veřejné beta testování, které je zdarma a do kterého se bude moci zapojit každý z vás. Jak na to vám prozradíme po představení systémů.