V iOS 14 dorazí nové funkce zpřístupnění, lepší správa tapet a novinka pro soutěživé fotografy

V posledních hodinách se s úniky, které se týkají nového operačního systému iOS 14, doslova roztrhnul pytel. V tomto článku se společně podíváme na to, jakým způsobem se v iOS 14 změní organizace tapet a také to, jakým způsobem budou moci vývojáři integrovat své vlastní tapety do sekce Tapeta v nativní aplikaci Nastavení. Kromě toho se iOS 14 nejspíše dočká podpory AliPay pro Apple Pay a nesmíme zapomenout na nové funkce zpřístupnění.

Nové funkce Zpřístupnění

V operačním systému iOS 13 se Apple kromě ostatních funkcí zaměřil primárně také na funkce zpřístupnění. Ve stejných šlépějích by se měla jablečná společnost pohybovat i v letošním iOS 14. Podle informací, které se povedlo získat magazínu 9to5Mac, bude operační systém iOS 14 schopen reagovat na různé zvuky – například požární hlásiče, sirény, klepání na dveře, zvonky či plačící děti. Díky tomu poté operační systém „převede“ tyto vstupy na haptickou odezvu, aby mohli sluchově postižení uživatelé rozeznat, co se zrovna děje. Další funkce, která do sekce Zpřístupnění přibude, bude určená pro uživatele s lehkou či střední ztrátou sluchu. Ti si budou moci speciálně upravit zvuk jejich EarPodů či AirPodů tak, aby jej mohli slyšet o něco lépe.

Takto má podle posledních informací vypadat iPhone 9:

Tapety

V rámci operačního systému iOS 13 jsme se dočkali rozdělení tapet do tří kategorií – dynamické, klasické a živé. V každé z těchto kategorií se nachází hned několik tapet, které si můžete ihned zvolit k použití. Podle dostupných informací se v iOS 14 dočkáme dalších možností pro filtrování tapet. Ty budeme například schopni vyhledávat podle toho, co se na nich nachází. Navíc k tomu budou do této sekce nastavení moci „zasahovat“ i samotní vývojáři. Pokud si v App Storu stáhnete nějakou aplikaci určenou pro výběr tapet, tak se tyto stažené tapety budou moci objevit právě v sekci Tapeta. Odsud si pak uživatelé budou moci jednoduše tapetu, pocházející od vývojáře třetí strany, nastavit.

…a další

Pokud rádi pomocí svého iPhonu fotíte, tak vám jistě neunikla kampaň Shot on iPhone. Kalifornský gigant v rámci této kampaně vydal už hned několik videí, které často sklízí velký úspěch. A vypadá to, že v rámci iOS 14 se tato kampaň ještě rozšíří. Apple má totiž údajně Shot on iPhone integrovat do aplikace Fotky. Uživatelé se tak budou moci do této kampaně zapojit. Dále bychom se v iOS 14 měli dočkat podpory AliPay v Apple Pay. Ta však české a slovenské uživatele zřejmě nikterak neohromí.