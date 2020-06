Unikly další novinky z iOS 14, těšit se můžeme například na překladač v Safari

Zdá se, že v zimě ukrytá testovací verze iOS 14 ještě veškerá svá tajemství neodhalila. Dnes v noci se z ní totiž vývojářům podařila vytáhnout další zajímavá novinka, které se s příchodem tohoto systému za pár měsíců na iPhonech dočkáme. A že je na co se těšit. Safari totiž dostane překladač a plnou podporu Apple Pencil pro iPady.

Jako překladač lze v současnosti využívat i Siri. Ta však zvládá “jen” slova či kratší fráze a navíc je zobrazuje ve vlastním rozhraní, takže je k překladům webů k ničemu. Pokud si tedy chtěl doposud uživatel užít jednoduché překládání, musel si kvůli tomu stáhnout z App Store aplikaci, která mu to umožnila. To však již nebude s příchodem iOS 14 nutné, jelikož by nová verze Safari měla zvládat překlady hravě sama. Vše by mělo alespoň podle kódu probíhat automaticky, kdy by Safari rozpoznalo jazyk webu a jednoduše jej přeložilo do vaší mateřštiny. Pokud nicméně nebudete chtít, bude možné překladač vypnout či používat jen na webech, které určíte.

Velmi zajímavé je, že kromě Safari testuje Apple překladač i u uživatelských recenzí v Apple Storu, které by tak mohly být nově daleko přínosnější, jelikož by byly stravitelné pro všechny. Aby bylo možné překladač implementovat i v dalších částech systému, pracuje Apple údajně na tom, aby veškeré překlady probíhaly přímo v telefonu přes Neural Engine, díky čemuž by běžely jednak rychle a jednak bez nutnosti připojení k internetu. Tento koncept by měla v budoucnu převzít dokonce i Siri, avšak jak rychle se Applu podaří projekt dokončit je v tuto chvíli ve hvězdách. Proto je zatím lepší počítat jen s překladačem v Safari

Na své si přijdou i majitelé iPadů

Majitele iPadů dále nejspíš potěší to, že v iPadOS 14 – tedy odnoži iOS 14 – chystá Apple vnuknout všem webovým stránkám kompatibilitu s Apple Pencil a to nikoliv jen na bází posouvání a otevírání dotyky pera, ale například i pro kreslení, nejrůznější zápisky a tak podobně. Safari se tak na iPadech stane opět o poznání využitelnějším, což je rozhodně skvělá zpráva.

Odhalení iOS 14 a dalších novinek bychom se měli dočkat už 22. června na úvodní Keynote WWDC. Ta sice letos proběhne kvůli koronaviru online, avšak i přesto se od ní očekávají velké věci počínaje novými operačními systémy a konče novými hardwary. Nezbývá než doufat, že velká očekávání bezezbytku naplní.