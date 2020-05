Takto úžasně by mohla vypadat domovská obrazovka iOS 14 s widgety

Jedním z hlavních vylepšení nového iOS 14, jehož premiéru má Apple naplánovanou na konec příštího měsíce, by měla být podle doposud uniklých informací podpora widgetů na domovské obrazovce. Tím by se tak měl mobilní operační systém částečně přiblížit OS pro iPady, který již s elementární podporou widgetů na Home Screenu přišel loni. Jak přesně Apple jejich začlenění do iOS Apple pojme sice zatím není zcela jasné, šikovní designéři však již o správné implementaci zcela jasno mají. O tom se můžete ostatně přesvědčit i na videu níže.

Videokoncept iOS 14, který můžete vidět výše, zobrazuje widgety začleněné v systému daleko hlouběji než je tomu nyní u iPadOS. Jejich aktivaci by mohli uživatelé provádět pomocí 3D Touch či Haptic Touch přímo přes domovskou obrazovku a totéž by samozřejmě platilo i o deaktivaci. Vzhled widgetů by měli sice zcela v rukou jejich vývojáři, avšak řídit by se při jejich tvorbě museli jako již tradičně pravidly Applu, díky čemuž by jejich dílka splňovala veškerá pravidla pro dokonalé uspořádání plochy a minimalistický design. Na konceptu je super i to, jak celkově ráz domovské obrazovky widgety změnily, přestože se stále drží víceméně zaběhlého jablečného designu. Zároveň se ale rozhodně nedá říci, že by takto pojaté widgety jakkoliv připomínaly androidí telefony, jelikož iOS verze z konceptu působí daleko čistějším dojmem.

Fotogalerie widgety-ios-14-2 widgety-ios-14-1 iphone widget iOS 14 Koncept domovské obrazovky v iOS 14. Zdroj: Instagram TheAppleHub ios 14 widgety fb Vstoupit do galerie

Vzhledem k tomu, jaká využití mohou správně implementované widgety nabízet, je poměrně pravděpodobné, že dnešní koncept příliš vzdálený pravdě není. Jasno budeme nicméně v tomto směru mít zhruba za měsíc, kdy Apple světu iOS 14 a další nové operační systémy na úvodní Keynote WWDC odhalí. Neprodleně poté spustí i jejich vývojářská beta testování, které bude probíhat až do zářijového vydání.