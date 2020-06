iOS 14 budou podporovat všechny iPhony kompatibilní s iOS 13

Na začátku letošního roku jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že dle zdrojů poměrně spolehlivého magazínu iPhonesoft nainstalujeme chystaný iOS 14 na všechny iPhony, které jsou kompatibilní s iOS 13. Dnes v noci pak tuto věc potvrdil další spolehlivý zdroj, konkrétně The Verifier.

Zdroje výše zmíněného portálu žádné nové informace oproti iPhonesoftu nepřináší, jelikož de facto zopakovaly jen informace z dřívějška – tedy že iOS 14 nainstalujeme na všechny iPhony a iPody touch kompatibilní s iOS 13, přičemž pro iPhony 6s a SE to bude update poslední. iOS 15 chystaný na příští rok totiž už na ně kvůli výkonnostním omezením nedorazí.

Kompletní seznam iPhonů, které mají iOS 14 podporovat:

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro a Pro Max

iPhone XR

iPhone XS a XS Max

iPhone 8 a 8 Plus

iPhone X

iPhone 7 a 7 Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 6s a 6s Plus

iPod touch 7. generace

Co se týče iPadů, o těch bohužel nepadlo ani slovo. Pokud bychom však vycházeli z toho, že všechny iPady podporující iPadOS 13 dostanou podporu iPadOS 14, znamenalo by to, že update dorazí na iPad Air 2. a 3. generace, iPad mini 4. a 5. generace, 5., 6. a 7. generaci iPadu a všechny iPady Pro. Jedná se tedy stejně jako v případě iPhonů o velmi slušný seznam.

Přestože je nutné zatím brát veškeré podobné zprávy s určitou rezervou, faktem je, že zachování kompatibility nejnovějšího iOS stejných zařízení dva roky po sobě by nebylo pro Apple ničím novým a tedy ani ničím překvapivým. Jeho oficiální verdikt si nicméně vyslechneme až za zhruba tři týdny, kdy se uskuteční tradiční vývojářská konference WWDC. Právě na té si totiž odbudou nové operační systémy Applu svou premiéru. Těšíte se?