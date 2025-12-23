Dárek na poslední chvíli: Jak jednoduše darovat akcie přes XTB

Vánoce jsou za rohem a fronty v obchodech se začínají zdát nekonečné, takže shánění dárku na poslední chvíli se začíná jevit jako takřka nesplnitelný úkol. Tedy, jak se to vezme. Letos to totiž můžete udělat úplně jinak a přesto originálně. Místo klasického balíčku pod stromkem můžete poslat dárek, který má skutečnou hodnotu a který dokáže příjemci možná změnit pohled na peníze i vlastní budoucnost.
V aplikaci XTB totiž stačí pár kliknutí a část svého portfolia můžete věnovat komukoliv chcete. Darujete tak buď celou akcii, nebo takzvané frakční právo (tedy její část). Jedná se tak o elegantní způsob, jak někomu ukázat, že investování nemusí být strašák, ale nástroj, který může stát po jeho boku dlouhá léta a který mu může ve výsledku nejen finančně pomoci, ale zároveň ho začít bavit. Princip je přitom překvapivě jednoduchý. Vyberete akcii či frakční právo, které chcete darovat, nastavíte hodnotu až do 1 000 EUR a odešlete odkaz příjemci. Ten se následně jen přihlásí do svého účtu XTB, a pokud ho nemá, může si ho během chvilky vytvořit. Nemusíte se přitom bát žádných poplatků navíc či žádných složitých převodů. Jedná se tedy ve výsledku o dárek, který se vejde do kapsy a zároveň ji neplní zbytečnostmi.
Jestli tedy hledáte něco, co v sobě spojuje originalitu, praktičnost a skvělou myšlenku, tohle je možnost, která rozhodně stojí za zvážení. Darovat akcii v roce 2025 už totiž není jen věc světových burz a institucionálních investorů, ale může to být gesto mezi dvěma lidmi, kteří si prostě chtějí udělat radost a možná i trochu inspirovat.Ať už tedy jde o bratra, partnerku, rodiče nebo kamaráda, pro kterého jsou investice zatím španělskou vesnicí, tohle je jednoduchý způsob, jak mu dát příležitost si to vyzkoušet. Bez rizika, bez stresu, ale s hodnotou. A možná se nakonec ukáže, že jste letos poprvé darovali něco, co bude krásné nejen jeden večer u vánočního stromečku, ale celé roky.
