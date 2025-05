Legendární investor Buffett: Tim Cook je pro Apple stejně důležitý jako byl Steve Jobs

Ještě než legendární investor Warren Buffett definitivně opustí kormidlo Berkshire Hathaway, stihl na výroční valné hromadě společnosti vzdát hold muži, kterému akcionáři vděčí za jednu z nejlepších investic v historii firmy. Pokud si však myslíte, že se jedná o některého z jeho kolegu z Berkshire Hathaway, jste na omylu. Buffett totiž vysekl poklonu šéfovi Applu Timu Cookovi. „Trochu se za to stydím, ale Tim Cook vydělal pro Berkshire víc peněz, než jsem kdy vydělal já,“ pronesl Buffett před publikem. A s ohledem na to, že akcie Applu od začátku investice Berkshire v roce 2016 vyrostly o více než 680 %, není divu.

Apple však samozřejmě není tam, kde je, jen díky Cookovi, což si legendární „věštec z Omahy,“, jak se Buffetovi přezdívá, velmi dobře uvědomuje. V svém proslovu proto nezapomněl zmínit Steva Jobse, bez kterého by Apple nevznikl. Přesto podle Warrena právě Cook dokázal značku posunout na úroveň, kam by ji nikdo jiný nedostal. „Nikdo jiný než Steve by Apple nevytvořil, ale nikdo jiný než Tim by jej nerozvinul tak, jak to udělal on,“ dodal legendární investor, který byl dlouho známý svou opatrností vůči technologickým akciím. Když však Buffettovi jeho vnoučata ukázala Apple produkty a seznámila jej s pomyslným kultem, který kolem této značky je, změnil názor a jak už nyní víme, dobře udělal.

Vždyť pod vedením Tima Cooka se hodnota akcií Applu vyšplhala z necelých 15 dolarů (po přepočtu splitu) na současných více než 200, čímž se z Applu stala první firma na světě, jejíž tržní hodnota přesáhla 3 biliony dolarů. A bude velmi zajímavé sledovat, kam se Applu ještě podaří vyrůst.