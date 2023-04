Warren Buffett o Applu: Je naprosto skvělý. Není divu, že ho lidé milují

Zahodili byste svůj iPhone, aniž byste kdy mohli sáhnout po jiném, kdyby vám někdo nabídl 10 000 dolarů? Americký obchodník, investor, miliardář a filantrop Warren Buffett je toho názoru, že nikoliv. Je obecně známo, že Buffett patří mezi velké zastánce Applu a jeho produktů a není tedy nijak překvapující, že se minulý měsíc jeho holding pochlubil rozšířením svého již tak masivního podílu akcií jablečné společnosti.

V novém rozhovoru pro CNBC Buffett na Apple opět pěl chválu a nevynechal ani generálního ředitele Tima Cooka. Rozhovor se však dotkl i tématu věrnosti iPhonu nebo nastupujících technologií spojených s umělou inteligencí a jejich potenciálem pro praktické využití.

V rámci interview se Buffett na adresu generálního ředitele cupertinského gigantu vyjádřil: „Tim Cook je jedním z nejklasičtějších generálních ředitelů, rozumí podnikání a má produkt, který v podstatě vymyslel Steve Jobs, ale řídí společnost mimořádným způsobem.“ Miliardář často přezdívaný jako Věštec z Omahy také vysvětlil, proč si myslí, že je loajalita Apple uživatelů ke své značce tak silná. Uvedl, že lidé by se svého iPhonu nevzdali ani za 10 000 dolarů. „Pokud jste uživatelem společnosti Apple a někdo vám nabídne 10 000 dolarů, ale jedinou podmínkou je, že vám sebere váš iPhone a vy si už nikdy nebudete moci koupit jiný, nepřijmete to. Když vám ale řeknou, že když si nekoupíte další auto značky Ford, dají vám 10 000 dolarů, vezmete těch 10 000 a koupíte si místo toho Chevrolet.“

" @tim_cook is one of the classiest CEOs and he understands the business. Tim Cook has managed that company in an extraordinary way," says Warren Buffett on $AAPL. "It's a wonderful business so we own a lot of it." pic.twitter.com/1lVUNIfgnT

— Squawk Box (@SquawkCNBC) April 12, 2023