iPhone Ultra vs. iPhone 18 Pro Max: Na který čekat?

Zdá se, že až doposud ten, který chtěl to nejlepší, co Apple nabízel by jednoduše sáhl po iPhone 18 Pro, ovšem to by nesměl být vedle něj iPhone Ultra. Apple ani jeden z telefonů zatím nepředstavil, ovšem již nyní lidé přemýšlí nad tím, po kterém z nich nakonec sáhnou. Osobně bych tuto volbu neřešil jen tím, že chcete to nejlepší nebo něco nového, co tu ještě nebylo, ale řešil bych mnohem víc, na co vlastně telefon chcete využívat. Pokud jste manager, který potřebuje sledovat na telefonu prezentace, dívat se na tabulky nebo má nabitý kalendář, který chce jednoduše a přehledně spravovat, pak je jasné, že iPhone Ultra bude zajímavou a zřejmě lepší volbou. Pokud však místo toho hledáte špičkový fotoaparát, odolné tělo a hlavně zařízení, které nemusíte rozkládat, pak je iPhone 18 Pro jasná volba.
iPhone Ultra vs iPhone 18 Pro
iPhone Ultra totiž zřejmě nenabídne to nejlepší, co Apple umí, tedy rozhodně ne v oblasti fotoaparátu a ten je přece jen pro velké množství uživatelů tou klíčovou vlastností, proč na nový model přecházejí. To co je zřejmé již dnes je fakt, že iPhone Ultra nepřinese trojici, ale pouze dvojici fotoaparátů. Je také nutné smířit se s tím, že abyste využili to, co iPhone Ultra nabídne jako svůj hlavní prim, tedy obrovský displej, je nutné telefon otevřít a sami si nyní odpovězte na otázku, kdy a jak telefon nejčastěji používáte. Pokud většinu dne sedíte a máte možnost telefon ovládat pomocí dvou rukou, pak to problém není, ale mít v ulici rušného velkoměsta otevřený telefon a s ním běhat mezi davy lidí, zřejmě není to pravé ořechové.
Chápu, že vás zezačátku bude táhnout hlavně touha vyzkoušet něco nového, něco, co tu s logem Apple ještě nikdy nebylo. Ale než si koupíte iPhone Ultra, zkuste se zamyslet nad tím, kdy a jak svůj telefon nejčastěji používáte. Navíc je potřeba brát v potaz, že v zavřeném stavu, pokud bude iPhone Ultra skutečně nabízet stejný poměr stran jako Galaxy Fold8 Ultra, není ovládání zrovna nejpohodlnější. Já sám jsem člověk, kterému vadí iPhone 17 Pro Max a místo něj mám klasický iPhone 17 Pro, takže můj názor na velké displeje je sice od věci, ale i tak je dobré abyste sami přemýšleli nad tím, zda jej budete mít jak, a především pak kdy využít. Pokud vnitřní otevřený displej budete používat méně než 60 % času, pak bych raději sáhl po iPhone 18 Pro, který nabídne lepší fotoaparát, zřejmě také lepší výdrž baterie a také odolnější konstrukci. V případě, kdy pro vnitřní displej najdete využití, zřejmě není nad čím přemýšlet a obhájíte si sami, proč jej koupit.