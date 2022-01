iPhony 14 Pro nabídnou Face ID kompletně skryté pod displejem

Jednou z hlavních novinek letošní generace iPhonů 14 Pro má být odstranění výřezu v displeji a jeho nahrazení “průstřelem”, který dlouhodobě používá konkurence v čele se Samsungem. Tento upgrade před pár desítkami minut potvrdil i jeden z nejpřesnějších leakerů poslední doby a doplnil jej o jeden velmi zajímavý detail, o kterém se dosud jen spekulovalo.

Podle leakera dylanadkt má v plánu Apple vytvořit průstřel v displeji co možná nejmenší a to díky tomu, že do něj dle všeho skryje jen přední fotoaparát. Veškeré ostatní prvky, které doposud skrýval výřez, v čele s modulem Face ID se mají totiž kompletně skrýt pod displej a to podle leakera při zachování jejich 100% funkčnosti. Prototypy s Face ID pod displejem jsou dle dostupných informací již k dispozici a zatím se zdá, že fungují naprosto skvěle – tedy jinými slovy stejně jako když je Face ID implementováno standardně “nad displej”. Design letošních iPhonů řady Pro se tak dle všeho oproti předešlým letům poměrně radikálně změní – tedy alespoň zepředu.

Výřez v displeji je trnem oku mnoha jablíčkářů již od jeho představení v roce 2017 a nic na tom nezměnilo ani jeho loňské zmenšení, za což si však může Apple z velké části sám. Menšímu výřezu totiž nepřizpůsobil jeho softwarové prostředí, takže stavový řádek iPhonu vypadá tak, jak když obklopoval výřez ve verzi z let 2017 až 2020. Úspěch iPhonů 14 Pro, respektive pak nového řešení pro skrytí Face ID a senzorů, tedy velmi závisí na tom, jak se Apple postaví k softwarovému přizpůsobení stavového řádku. Pokud jej předělá skutečně chytře, pak můžou iPhony zaujmout ve velké míře.