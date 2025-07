Vyplatí se přestat nakupovat akcie?

Komerční sdělení: Prvních 6 měsíců roku 2025 je za námi a americké akciové indexy mají za sebou velmi divokou jízdu. Akciové trhy od zvolení Donalda Trumpa z konce loňského roku výrazně rostly a začátkem letošního roku dosáhly nových maxim. Trh si totiž hodně sliboval od Donalda Trumpa, který avizoval deregulaci mnoha odvětví a pozitivní změny v oblasti daní.

Krátce po jeho nástupu však přišlo vystřízlivění, jelikož rozpoutaná celní válka spolu s obavami o americkou ekonomiku způsobily silný výprodej na akciových trzích. Nejznámější index S&P 500 od maxim oslabil velmi rychle o přibližně 20 %. Předchozí výprodeje na amerických akciích se vyznačovaly tím, že ve většině případů posiloval americký dolar, což ztráty pro investory v eurech či korunách zmírňovalo.

Tentokrát však byla situace opačná. Od začátku roku totiž americký dolar také výrazně oslabil, což ztráty v eurovém i korunovém vyjádření ještě více prohlubovalo. Situace se však postupně od dubna začala otáčet, trh postupně přestal brát celní výhrůžky vážně, akcie vzrostly o více než 25 % a ke konci prvního pololetí dosáhly opět nových maxim. Vývoj indexu S&P 500 můžete vidět na obrázku níže.

Akciové trhy na maximech však pro mnoho investorů znamenají, že s investováním čekají. Nakupovat něco na vrcholu totiž intuitivně lidem nedává smysl. Podíváme-li se však na data, tak zjistíme, že čekat s investováním se nevyplácí.

Většina investorů totiž nedokáže dlouhodobě úspěšně časovat vstupy do trhu a mnohdy se stane, že jim při vyčkávání trh ještě více ujde. Legendární investor Peter Lynch jednou řekl, že mnohem více peněz investoři ztratili čekáním na korekce než v samotných korekcích.

Toto tvrzení potvrzují i ​​data od americké banky JP Morgan. Ty ukazují, že pokud byste od roku 1988 investovali v horizontu 1 roku, dosáhli byste průměrného výnosu ve výši 11,7 %. Pokud byste ale investovali jen v době, kdy je trh na maximu, tak by byl výnos až 14,6 %. Při tříletém horizontu byl průměrný výnos na úrovni 39,1 %, zatímco při maximech je to 50,4 % a při 5 letém horizontu je to 71,4 %, zatímco při maximech je to 78,9 %.

Co by si tedy měl běžný investor z těchto dat vzít? Zejména to, že trhy na maximech by neměly být důvodem, kvůli kterému přestanete investovat. Časovat trh se totiž většině lidí nevyplácí a historické výnosy jsou u trhů na maximech dokonce ještě vyšší, než je celkový průměr.

Do karet hraje eurovým či korunovým investorům také to, že americký dolar je stále velmi slabý. Zatímco jsou americké akcie v dolarech na maximech, v eurech či korunách jsou ale stále o zhruba 10 % nižší.

