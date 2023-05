Investování pro každého: Jak fungují frakční akcie?

Komerční sdělení: Představte si, že byste si mohli koupit akcii nebo burzovně obchodovaný fond (ETF) v hodnotě 2 000 EUR, i když momentálně nemáte k dispozici dostatek finančního kapitálu.

Např. u XTB je to nyní možné díky Frakčním akciím. Ty Vám umožní koupit si Vaši oblíbenou akcii nebo ETF po částech, pokud si ji nemůžete dovolit koupit celou. Je to velmi jednoduché, můžete tak nakoupovat více akcií za méně kapitálu a plnit si Vaše investiční portfolio svým tempem.

Pokud se chtete dozvědět všechny funkce a výhody Frakčních akcií, které můžete využít při investování, pokračujte ve čtení našeho článku.

Jak fungují Frakční akcie?

Během 70 sekund Vám vysvětlíme vše, co potřebujete vědět o zlomkových akciích. YouTube video: Manuál pro Frakční akcie.

Jak investovat do akcií pomocí zlomků?

Nákup akcií a ETF pomocí zlomků je stejně snadný jako klasický nákup akcií, ale s tou výhodou, že velikost objednávky můžete upravit podle Vámi investované částky, nikoli podle počtu akcií. Do „okna objednávky“ stačí uvést částku v eurech (nebo jiné měně, kterou využíváte), kterou chcete investovat, a objem akcií v objednávce se automaticky upraví. Můžete také nakupovat zlomky akcií nebo ETF tak, že přizpůsobíte počet akcií (např. 0,03 SXR8, ETF kopírující index S&P 500) v okně objednávky, jako by to byly celé akcie.

Jaké výhody mají Frakční akcie?

Skutečnost, že můžete investovat do akcií pomocí zlomků, činí vaše peníze v XTB efektivnějšími tím, že zvyšujete svou diverzifikační kapacitu. Pokud bychom například chtěli každý měsíc investovat 50 EUR do společnosti jako je Microsoft, která se obchoduje za 308 USD, museli bychom čekat téměř šest měsíců, než si budeme moci koupit akcii. Nyní můžete s pomocí Frakčních akcií tuto investici uskutečnit už dnes a za částku, která bude vyhovovat vašim potřebám. Jako bonus si můžete nechat vyplácet dividendy i pokud vlastníte jen zlomek akcie.

Například: Kolik by nás stála investice do vyváženého portfolia amerických technologických společností?

Představme si, že chceme diverzifikovat portfolio tak, že budeme nakupovat čtyři velké americké technologické společnosti, a do každé z nich investujeme 10 € měsíčně.

Jaký by byl rozdíl v měsíční investici bez Frakčních akciií vs s Frakčními akciemi, můžeme vidět v tabulce níže:

Díky tomu, že jsme použili Frakční akcie, jsme byli schopni snížit minimální kapitál potřebný k tomu, abychom mohli vyváženým způsobem investovat do čtyř největších amerických technologických společností, a to o celých 95 %

Už žádné výmluvy, proč nemůžete každý měsíc investovat do svých oblíbených akcií!

Jaký je rozdíl mezi akciemi, Frakčními akciemi a CFD?

Objevte všechny rozdíly mezi těmito produkty v následující souhrnné tabulce:

Jak se Frakční akcie u XTB a Frakční ETF liší od ostatních konkurentů?

Velmi jednoduché. Pro začátek, Frakční akcie a Frakční ETF u XTB nejsou deriváty, je to prostě nový způsob, jak koupit své oblíbené akcie nebo ETF, kde nezáleží tolik na počtu titulů, které máte, ale důležitá je částka, kterou chcete investovat.

Od okamžiku, kdy si zakoupíte zlomek podílu akcie, máte také nárok na dividendy vyplácené společností, a to v poměru ke zlomku, který vlastníte. Pokud například koupíte 0,25 akcií AENA, která vyplácí dividendu ve výši 2 EUR, obdržíte 0,50 EUR (0,25 x 2 EUR = 0,50 EUR).

Kromě toho, pokud po součtu zlomků ackií dosáhnete celkového počtu jedné celé akcie, XTB tyto zlomky automaticky konsoliduje a do 48 hodin Vám poskytne kompletní jednu akcii, kterou uloží na Váš účet, přičemž v té době získáte všechna práva, která má akcionář.

Jaké akcie si nyní mohu koupit již od 10 €?

Máte k dispozici více než 800 akcií a více než 125 ETF, které můžete nakupovat jako zlomky a další postupně přidáváme.

Příklady dostupných ETF:

iShares NASDAQ 100 —- 730€

iShares Core S&P 500 — 404€

iShares USD Treasury Bond 7-10yr — 165€

iShares Core EURO STOXX 50 — 156€

iShares Core DAX — 136€

Kompletní seznam akcií a ETF, které si můžete koupit ve zlomcích, si můžete prohlédnout zde: Specifikační tabulka instrumentů

Kolik stojí investice do Frakčních akcií a Frakčních ETF?

Frakční akcie, které jsou novým způsobem nákupu akcií, jsou také zahrnuty v 0% sazbě, která Vám umožňuje investovat až 100 000 EUR v nominální hodnotě každý měsíc do zlomkových akcií a zlomkových ETF bez placení provize.

Více o Frakčních akciích se můžete dozvědět zde