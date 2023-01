Akcie představují skvělou investiční příležitost, které se může chopit doslova každý. Pokud byste se rádi do investování pustili a tápete nad tím, jak začít, pak jste na správné adrese. V tomto článku si totiž posvítíme na to, jak začít investovat do akcií. Aby toho ale nebylo málo, máme pro vás perfektní bonus, díky němuž si start můžete podstatně zpříjemnit. Aktuálně jako vstupní bonus můžete získat akcii zdarma.

Co je akcie

V první řadě si pojďme ve stručnosti zmínit, o co se vlastně jedná a jak to celé funguje. Akcie je cenný papír reprezentující podíl na majetku konkrétní akciové společnosti. Pokud tedy akcii koupíte, bude vám prakticky patřit dané procento společnosti. Vůbec nejlépe si to můžeme vysvětlit na příkladu. Pokud by akciová společnost celkově vydala 10 akcií a vy z nich zakoupili 2, stáváte se 20% podílníkem firmy, respektive takzvaným akcionářem, který vlastní 1/5 podniku. To s sebou může přinášet ještě další benefit. Jestliže daná firma vyplácí takzvané dividendy, máte jako akcionář nárok na podíl ze zisku.

Tímto způsobem tak lze investovat do různých akciových společností a to včetně velkých firem. Prakticky každý se tak může stát akcionářem Applu, Googlu, Microsoftu a ostatních. Zároveň je na místě zmínit jednu nesmírně důležitou skutečnost – hodnota akcií se na trhu samozřejmě vyvíjí, což s sebou přináší zmiňovanou možnost pro zhodnocení peněz. V tomto případě platí běžné pravidlo. Čím větší potenciální zisk, tím vyšší riziko. To je nutné si uvědomovat. Obecně se proto říká, že byste měli investovat pouze peníze, které si můžete dovolit ztratit.

Jak začít investovat

Nyní už ale k tomu nejdůležitějšímu aneb jak začít investovat do akcií. Pokud chcete začít obchodovat na takzvané akciové burze, musíte se do ní nejprve dostat. Nabízí se samozřejmě několik možností, například v podobě správcovské společnosti nebo banky. Tyto způsoby s sebou však přináší některé překážky a pro nováčky nejsou zrovna nejpřívětivější. Jako podstatně výhodnější volba se nabízí využití takzvaného brokera neboli obchodníka s akciemi. V takovém případě můžete nesmírně jednoduše obchodovat s akciemi společností po celém světě, a to přímo z počítače či telefonu.

Při výběru vhodného brokera je nutná obezřetnost. V České republice jejich činnost přímo reguluje Česká národní banka, která tak vykonává dohled nad finančním trhem. Každý broker proto musí mít udělenou licenci od ČNB. Z tohoto důvodu na webu cnb.cz najdete veřejně dostupný seznam certifikovaných obchodníků. Jakmile máte vybráno, tak už vám nic nebrání v tom, abyste se pustili do samotného investování. V takovém případě se nabízí hned několik strategií a tipů. Například legendární investor Warren Buffett kdysi zmínil zajímavou myšlenku. Podle něj byste neměli investovat do akcií proto, aby jejich hodnoty rostly, ale proto, že chcete vlastnit část dané společnosti. V tomto ohledu už ale záleží na každém z vás.

Nepsaným pravidlem je pak diverzifikace investičního portfolia. Než abyste všechny prostředky „vsadili“ na jednu firmu, je bezpečnější a lepší je rozložit, nejlépe i napříč rozdílnými průmyslovými odvětvími. Tím se můžete do jisté míry pojistit před náhlou ztrátou. Pokud by se totiž váš favorit (nebo celé jeho odvětví) potkal s nepříjemným propadem, celá situace by se negativně podepsala na celém investičním portfoliu. Díky diverzifikaci lze těmto případům předejít.

Akcie zdarma pro dobrý začátek

Pokud byste rádi začali investovat do akcií, pak pro vás máme skvělou zprávu. Ověřený broker XTB si připravil speciální akci pro nové investory, kteří si tak mohou přijít na parádní bonus. Každý nový klient má totiž příležitost získat vstupní bonus v podobě akcie zdarma do hodnoty 30 $. Celé je to navíc nesmírně jednoduché. Stačí si jen otevřít účet u XTB, přijmout podmínky pro nárok na akci Akcii zdarma pro dobrý začátek a provést první vklad v jakékoliv hodnotě. A tím máte prakticky hotovo. Do tří pracovních dnů po připsání vašeho vkladu vám do vašeho portfolia bude přidělena jedna akcie zcela zdarma!

Jedná se tak o zcela unikátní příležitost, která vám pomůže rozjet vaše investování do akcií. To nejlepší na tom je, že u hodnoty 30 $ to samozřejmě končit nemusí. Tyto prostředky totiž můžete zhodnotit a použít je jako pomyslný odrazový můstek.

Kompletní postup v bodech:

Otevřete si účet u XTB Přijměte podmínky pro nárok na akci Proveďte první vklad v libovolné hodnotě Vyčkejte na připsání akcie do vašeho portfolia

Proč XTB

Závěrem si ještě pojďme ve stručnosti posvítit na XTB. Jedná se o jednoho z nejoblíbenějších brokerů u nás, který svým klientům nabízí bezkonkurenční benefity, jaké byste u konkurence či u banky zkrátka nenašli. Naprostým základem jsou nulové poplatky, respektive 0% poplatky při investování do akcií a ETF, a to konkrétně do měsíčního obratu až 100 000 €. Zároveň se nemusíte trápit výší minimálního vkladu. Ta totiž zkrátka neexistuje a je jen a pouze na vás, kolik peněz budete chtít ze začátku investovat. Investované prostředky pak můžete využít v poměrně rozsáhlé „nabídce“ – investovat lze do více než 3000 skutečných akcií z Evropy i Spojených států.

Platforma XTB si zakládá na intuitivním a přehledném designu, což jde ruku v ruce se sekcí pro vzdělávání. Ta je k dispozici zcela zdarma a může posloužit pro rozšíření vašich znalostí a předávání nejrůznějších tipů spojených s investováním jako takovým.

