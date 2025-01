Akcie čipových gigantů: Přetrvá růstová vlna v AI sektoru?

Tisková zpráva: Společnosti z oblasti čipového průmyslu zažívají v posledních letech prudký růst, zejména díky masivnímu rozvoji umělé inteligence (AI). Technologie založené na AI vyžadují výkonné čipy pro zpracování komplexních dat, což vytváří příležitosti pro výrobce čipů i jejich dodavatele. Příkladem je Nvidia, která za poslední rok zaznamenala růst akcií o 190 %. Výrazný růst vykázaly i Broadcom (+119 %) a TSMC (+108 %).

Na druhou stranu, některé společnosti zaostaly. ASML, klíčový výrobce litografických strojů, přidalo za stejné období jen 6 %. AMD přišlo o 12 % a Intel dokonce o téměř 58 %. Tyto rozdíly ukazují, že v rámci čipového sektoru se výkonnost jednotlivých společností může výrazně lišit v závislosti na jejich obchodním modelu, technologických inovacích a geopolitických faktorech. Co od nich tedy můžeme očekávat v roce 2025?

Klíčoví hráči a jejich výkonnost

Nvidia: Lídrem díky AI čipům

Nvidia je jasným lídrem současného AI boomu. Jako téměř jediná společnost dokáže vyrábět vysoce výkonné čipy ve velkém měřítku, což ji staví do jedinečné pozice mezi dodavateli technologických gigantů. Její tržní kapitalizace vzrostla za rok z 1,2 bilionu USD na 3,6 bilionu USD. Pozoruhodné je, že hodnota Nvidie nyní převyšuje hodnotu jedenácti dalších významných čipových společností dohromady. I když analytici očekávají, že růst společnosti bude pokračovat, tempo se pravděpodobně zpomalí.

Zdroj: Quartr

AMD: Silný konkurent s omezenými možnostmi

Společnost AMD představuje hlavního konkurenta Nvidie v oblasti AI čipů pro datová centra. Její čipy jsou podle mnoha zdrojů srovnatelné s těmi od Nvidie z hlediska výkonu. Nicméně AMD zaostává v oblasti výrobní kapacity a softwarového ekosystému, což jsou klíčové faktory, které Nvidii dávají náskok. I přes slabou výkonnost akcií (-12 % za poslední rok) má AMD potenciál růstu, a to zejména v případě rozšíření produkce a technologického pokroku.

TSMC: Výrobní gigant s geopolitickým rizikem

Tchajwanská TSMC je považována za nejlepšího výrobce čipů na světě, což jí umožňuje těžit z rozmachu AI bez ohledu na to, kdo navrhuje nejlepší čipy – ať už Nvidia, AMD, Qualcomm nebo Apple. Přesto je TSMC vystavena značnému geopolitickému riziku spojenému s možným konfliktem mezi Čínou a Tchaj-wanem. Tento faktor drží cenu akcií relativně nízko, a to navzdory silné pozici na trhu. Očekává se, že pokud AI boom bude pokračovat, TSMC by měla dále profitovat díky vysoké poptávce po výrobních kapacitách.

ASML: Monopolní hráč s dlouhodobými zakázkami

Nizozemská ASML je jedinou společností na světě, která vyrábí pokročilé EUV litografické stroje, nezbytné pro produkci nejmodernějších čipů. Cena jednoho takového stroje dosahuje až 300 milionů USD. Přesto akcie ASML za poslední rok oslabily o 30 %, a to zejména kvůli vysokému ocenění společnosti a sníženému výhledu tržeb pro rok 2024. Na rozdíl od ostatních čipových společností se ASML pohybuje jiným tempem, protože její objednávky jsou plánovány na roky dopředu. Přesto by dlouhodobý růst čipového sektoru měl mít pozitivní dopad i na ASML.

Aktuální ocenění klíčových společností

Nvidia : Je aktuálně nejdražší mezi čipovými společnostmi, její akcie se obchodují za 56násobek ročních zisků. Tato vysoká hodnota reflektuje silnou tržní pozici, ale přináší také riziko prudké korekce při jakýchkoli problémech.

: Je aktuálně nejdražší mezi čipovými společnostmi, její akcie se obchodují za 56násobek ročních zisků. Tato vysoká hodnota reflektuje silnou tržní pozici, ale přináší také riziko prudké korekce při jakýchkoli problémech. ASML : Akcie se obchodují za 41násobek ročních zisků, což je méně než před půl rokem, kdy P/E dosahovalo téměř 60. Hlavním rizikem jsou další možná exportní omezení do Číny, která by mohla zpomalit růst.

: Akcie se obchodují za 41násobek ročních zisků, což je méně než před půl rokem, kdy P/E dosahovalo téměř 60. Hlavním rizikem jsou další možná exportní omezení do Číny, která by mohla zpomalit růst. TSMC: Akcie TSMC se obchodují za 34násobek zisků, což z něj dělá nejlevnější společnost z této trojice. Historicky se však akcie TSMC obchodovaly za nižší hodnoty, což naznačuje, že investoři vnímají geopolitická rizika jako významný faktor.

Závěr

Čipový průmysl zůstává klíčovým hybatelem technologického pokroku, zejména díky růstu AI. Nvidia nadále dominuje díky své silné pozici v AI čipech, zatímco TSMC profituje jako klíčový výrobce pro celé odvětví. ASML má jedinečné postavení díky své monopolní technologii, ale její růst se odvíjí od dlouhodobé poptávky.

Navzdory růstovým příležitostem čelí sektor i významným rizikům, včetně geopolitického napětí, exportních omezení a potenciální tržní korekce. Pokud však popularita AI nadále poroste, lze očekávat i úspěšný rok v společnosti angažující se v tomto odvětví.

