Apple Watch Series 12 a Ultra 4 na spadnutí. Únik z watchOS 27 odhalil novou aplikaci i 128GB paměť

Ještě před oficiálním představením Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4, ke kterému dojde v tomto týdnu, unikají na veřejnost zásadní hardwarové i softwarové novinky. Zdrojem je opět osvědčený uživatel s přezdívkou „pdfu“ na fórech MacRumors, který v kódu beta verzí systémů watchOS 27 a iOS 27 objevil řadu zajímavých informací. Tyto nálezy navíc potvrzují dřívější slova reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, který předpovídal výrazný posun v oblasti zdraví a fitness.
Nová aplikace a pokročilý silový trénink
Jedním z největších překvapení v systému watchOS 27 je přítomnost zcela nové samostatné aplikace s pracovním názvem „Readiness“ (Připravenost), která funguje odděleně od stávající aplikace Životní funkce (Vitals). Podle výchozího rozložení domovské obrazovky se tato novinka řadí hned vedle aplikace Cvičení. Její název i umístění jasně naznačují, že Apple pro své uživatele chystá komplexní sledování tělesné připravenosti a míry regenerace, po čemž sportovci volají již roky. Zásadního vylepšení se dočkají také milovníci posilování. Systém monitoringu cvičení se totiž výrazně rozšíří tak, aby dokázal nativně zaznamenávat jednotlivé série, počty opakování, použitou zátěž, typ náčiní, konkrétní stranu těla i přesnou dobu trvání cviku.
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Nové senzory a dvojnásobná paměť
Kód ale prozrazuje i hardwarové změny. Objevila se v něm například nová skupina optických senzorů s označením „Sunstone4p0“, která se vyznačuje nižším šumem a schopností vybírat kanály na základě polohy a orientace zápěstí. To slibuje výrazně přesnější snímání srdečního tepu i v situacích, kdy je odražený signál pulzu velmi slabý.
Skvělou zprávou pro budoucí majitele je také navýšení kapacity. Profil NAND paměti spojený s novým čipem T8320 totiž napovídá, že Apple Watch Series 12 i odolnější Ultra 4 nabídnou úložiště o velikosti 128 GB. Oproti stávajícím 64 GB u předchozích generací jde o zdvojnásobení prostoru, což ocení zejména uživatelé stahující do hodinek hudbu nebo offline mapy. Upřímně si ale nedokážu moc představit, kolik map a hudby bych musel do hodinek uložit, abych jejich 128GB úložiště dokázal zaplnit, když to teď ani zdaleka nezvládám u 64GB varianty při uložení 20 playlistů ze Spotify.
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Celkově si pak myslím, že nové Apple Watch budou jistě super. Nicméně spekulace dlouhou dobu říkají, že žádnou revoluci čekat nemáme. Půjde tak zřejmě o menší evoluci a neočekává se, že by Apple hodinkám věnoval nějak moc času. Je totiž jasné, že večer bude patřit iPhone Ultra. Snad se tedy dočkáme příští rok, který by měl být pro Apple Watch podstatně zajímavější.