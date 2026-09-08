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Apple Watch Series 12 a Ultra 4 na spadnutí. Únik z watchOS 27 odhalil novou aplikaci i 128GB paměť

Apple Watch
J. VajdákJan Vajdák
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Ještě před oficiálním představením Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4, ke kterému dojde v tomto týdnu, unikají na veřejnost zásadní hardwarové i softwarové novinky. Zdrojem je opět osvědčený uživatel s přezdívkou „pdfu“ na fórech MacRumors, který v kódu beta verzí systémů watchOS 27 a iOS 27 objevil řadu zajímavých informací. Tyto nálezy navíc potvrzují dřívější slova reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, který předpovídal výrazný posun v oblasti zdraví a fitness.

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Nová aplikace a pokročilý silový trénink

Jedním z největších překvapení v systému watchOS 27 je přítomnost zcela nové samostatné aplikace s pracovním názvem „Readiness“ (Připravenost), která funguje odděleně od stávající aplikace Životní funkce (Vitals). Podle výchozího rozložení domovské obrazovky se tato novinka řadí hned vedle aplikace Cvičení. Její název i umístění jasně naznačují, že Apple pro své uživatele chystá komplexní sledování tělesné připravenosti a míry regenerace, po čemž sportovci volají již roky. Zásadního vylepšení se dočkají také milovníci posilování. Systém monitoringu cvičení se totiž výrazně rozšíří tak, aby dokázal nativně zaznamenávat jednotlivé série, počty opakování, použitou zátěž, typ náčiní, konkrétní stranu těla i přesnou dobu trvání cviku.

Apple Watch 11 8 Apple Watch 11 8
Apple Watch 11 9 Apple Watch 11 9
Apple Watch 11 10 Apple Watch 11 10
Apple Watch 11 11 Apple Watch 11 11
Apple Watch 11 13 Apple Watch 11 13
Apple Watch 11 12 Apple Watch 11 12
Apple Watch 11 14 Apple Watch 11 14
Apple Watch 11 15 Apple Watch 11 15
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Nové senzory a dvojnásobná paměť

Kód ale prozrazuje i hardwarové změny. Objevila se v něm například nová skupina optických senzorů s označením „Sunstone4p0“, která se vyznačuje nižším šumem a schopností vybírat kanály na základě polohy a orientace zápěstí. To slibuje výrazně přesnější snímání srdečního tepu i v situacích, kdy je odražený signál pulzu velmi slabý.

Skvělou zprávou pro budoucí majitele je také navýšení kapacity. Profil NAND paměti spojený s novým čipem T8320 totiž napovídá, že Apple Watch Series 12 i odolnější Ultra 4 nabídnou úložiště o velikosti 128 GB. Oproti stávajícím 64 GB u předchozích generací jde o zdvojnásobení prostoru, což ocení zejména uživatelé stahující do hodinek hudbu nebo offline mapy. Upřímně si ale nedokážu moc představit, kolik map a hudby bych musel do hodinek uložit, abych jejich 128GB úložiště dokázal zaplnit, když to teď ani zdaleka nezvládám u 64GB varianty při uložení 20 playlistů ze Spotify.

Apple Watch Ultra 3 LsA2 Apple Watch Ultra 3 LsA2
Apple Watch Ultra 3 LsA3 Apple Watch Ultra 3 LsA3
Apple Watch Ultra 3 LsA4 Apple Watch Ultra 3 LsA4
Apple Watch Ultra 3 LsA5 Apple Watch Ultra 3 LsA5
Apple Watch Ultra 3 LsA6 Apple Watch Ultra 3 LsA6
Apple Watch Ultra 3 LsA7 Apple Watch Ultra 3 LsA7
Apple Watch Ultra 3 LsA8 Apple Watch Ultra 3 LsA8
Apple Watch Ultra 3 LsA9 Apple Watch Ultra 3 LsA9
Apple Watch Ultra 3 LsA10 Apple Watch Ultra 3 LsA10
Apple Watch Ultra 3 LsA11 Apple Watch Ultra 3 LsA11
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Celkově si pak myslím, že nové Apple Watch budou jistě super. Nicméně spekulace dlouhou dobu říkají, že žádnou revoluci čekat nemáme. Půjde tak zřejmě o menší evoluci a neočekává se, že by Apple hodinkám věnoval nějak moc času. Je totiž jasné, že večer bude patřit iPhone Ultra. Snad se tedy dočkáme příští rok, který by měl být pro Apple Watch podstatně zajímavější.

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Diskuze
Apple Watch Series 12

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