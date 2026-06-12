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Konec lovení ovladače mezi polštáři! Apple v iOS 27 konečně přidal funkci, na kterou jsme všichni čekali

Vše o Apple
J. Jiří Filip
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Pokud doma stejně jako já každodenně používáte Apple TV, je dost možné, že skutečný ovladač hledáte jen zřídka. Mnoho uživatelů si totiž zvyklo ovládat set-top box přímo z iPhone přes integrovaný ovladač v Ovládacím centru. Právě tato funkce nyní v iOS 27 dostává příjemné vylepšení, které sice nepatří mezi hlavní hvězdy WWDC, ale v praxi potěší překvapivě velké množství lidí.

Screenshot

Apple totiž v iOS 27 vytvořil konkrétně možnost přidat si zástupce ovladače na plochu vašeho iPhone, díky čemuž tak pro jeho rychlé spuštění už není třeba jej „lovit“ skrze ovládací centrum, kde se doposud skrýval. Právě díky tomu je tak neustále po ruce a tedy připravený k okamžitému použití, co mi přijde jako skvělá zpráva. Právě Apple TV Remote totiž patří mezi funkce, které mnoho uživatelů používá častěji, než si vůbec uvědomují. Stačí ztracený ovladač mezi polštáři, vybité baterie nebo situace, kdy máte po ruce pouze iPhone.

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Na první pohled se může zdát, že jde o drobnost. Jenže právě podobné drobnosti často rozhodují o tom, zda je používání zařízení příjemné, nebo otravné. A pokud patříte mezi pravidelné uživatele Apple TV, je dost možné, že si této změny všimnete už během prvních minut po instalaci iOS 27.

Apple TV Remote web 1 Apple TV Remote web 1
Apple TV Remote web 2 Apple TV Remote web 2
Apple TV Remote web 3 Apple TV Remote web 3
Apple TV Remote web 4 Apple TV Remote web 4
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Diskuze
iOS 27

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