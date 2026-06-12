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Máte v Macu čipy M1 až M4? Apple oznámil zásadní stopku, která vám brzy znefunkční některé aplikace

Mac
J. Jiří Filip
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Když Apple v roce 2020 představil první Macy s čipy Apple Silicon, měl před sebou obrovský problém. Jak zajistit, aby na nové architektuře bez problémů fungovaly tisíce aplikací vytvořených pro procesory Intel? Odpovědí byla technologie Rosetta 2, která se postarala o překlad starších aplikací a umožnila uživatelům přechod na nové Macy téměř bez bolestí.Po šesti letech se však tato kapitola pomalu uzavírá. Apple totiž potvrdil, že macOS 27 Golden Gate bude poslední verzí systému, která nabídne plnou podporu Rosetty 2. Jinými slovy, některé starší aplikace vytvořené pouze pro Intel mají před sebou poslední rok života.

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Konec se netýká jen starých Intel Maců

Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o problém uživatelů starých Maců s procesory Intel. Ve skutečnosti je situace opačná. Rosetta 2 totiž slouží především majitelům moderních Maců s čipy M1, M2, M3, M4 a novějšími, protože právě na nich umožňuje spouštět aplikace původně vytvořené pro Intel.

Pokud tedy používáte software, který nikdy nedostal nativní podporu pro Apple Silicon, může vás změna nepříjemně zasáhnout. Po příchodu macOS 28 už totiž podobné aplikace nebudou fungovat tak, jak fungují dnes. Apple sice zachová omezenou část Rosetty pro některé starší hry využívající Intel frameworky, běžná podpora pro Intel aplikace ale skončí.

Apple si zároveň uvědomuje, že se změna dotkne části uživatelů, a proto už nyní začal varovat. V nejnovějších verzích systému se objevují upozornění na aplikace, které stále běží přes Rosettu, aby měli uživatelé i vývojáři dostatek času najít alternativu nebo připravit aktualizace.

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Definitivní konec éry Intelu

Celý krok je zároveň dalším symbolem definitivního konce Intelu v ekosystému Applu. macOS 27 Golden Gate je totiž prvním systémem, který už vůbec nepodporuje Intel Macy. Aktualizaci si nainstalují pouze počítače s Apple Silicon. Majitelé posledních podporovaných Intel Maců sice budou ještě několik let dostávat bezpečnostní aktualizace, nové funkce už ale nedostanou. Ve většině případů by navíc neměl být důvod k panice. Nejpoužívanější aplikace jako Microsoft Office, Adobe Creative Cloud, Chrome, Zoom, Slack nebo většina profesionálních nástrojů už na Apple Silicon běží nativně. Problém se bude týkat především staršího specializovaného softwaru, různých pluginů, utilit a aplikací, jejichž vývojáři ukončili podporu před lety.

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Pokud tedy používáte Mac s čipem Apple Silicon, vyplatí se už nyní podívat, zda některé vaše aplikace neběží přes Rosettu 2. Apple totiž dal jasně najevo, že přechodné období končí. A zatímco před šesti lety Rosetta pomohla zachránit kompatibilitu starého softwaru, za rok už se na ni spolehnout nepůjde.

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