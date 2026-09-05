Epic Games Store opět rozdává hru zdarma. Tentokrát přináší mrazivý příběh z opuštěného světa

První zářijový týden se už pomalu, ale jistě chýlí ke konci. A pokud byste si chtěli jeho závěr zpříjemnit skrze fajn videohru, i tento týden vám to Epic Games Store bezplatně umožní. Tentokrát rozdává konkrétně titul Alone With You, který sice není úplně známý, přesto však dokáže spolehlivě zabavit na dlouhé hodiny. Jen si k němu musí člověk najít cestu.
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Alone With You je komorní sci-fi adventura, která nestaví na akci, ale především na atmosféře, samotě a postupném odkrývání osudů lidí z opuštěné kolonie. Hráč se pohybuje v prostředí, kde už většina věcí dávno skončila, a skrze rozhovory s hologramy skládá dohromady nejen příběh místa, ale i vlastní vztah k postavám, které tu zůstaly už jen jako ozvěny minulosti. Hra působí nenápadně, ale díky melancholickému tónu, minimalistickému vizuálu a civilnímu vyprávění dokáže vyvolat silnější dojem, než by se podle prvního pohledu mohlo zdát. A právě z toho důvodu si myslím, že stojí za to dát podobnému kousku šanci. Sám sice moc dobře vím, že člověk leckdy čemukoliv jinému než ověřeným AAA kouskům nevěří, nicméně občas se vyplatí takříkajíc vykročit mimo vaši komfortní zónu a přesně tohle je za mě ten případ.
Pokud vás tedy hra z popisu, videa či screenshotů zaujala, dejte jí šanci. Stáhnout si ji můžete ode dnešní 17. hodiny po dobu následujících 7 dní.