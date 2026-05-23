Tyto 2 hry jsou nyní na Epic Games Store ke stažení zdarma

Víkend je tu a s ním i pravidelná várka her z Epic Games Store. Pokud jste se tedy i vy těšili na to, co si pro své fanoušky tento obchod připraví zdarma na tento týden, jste tu správně. Až do příštího čtvrtka 16:59 budou totiž k dispozici bezplatně hry Down in Bermuda, ale co je bezesporu zajímavější, i Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft. Máte-li tedy na některý z těchto titulů chuť, je nyní ideální příležitost si je zahrát naplno.
Down in Bermuda
Down in Bermuda je hra, která na první pohled možná nepůsobí jako velká událost, ale jakmile mu dáte pár minut, velmi rychle vás vtáhne svou pohodovou atmosférou. Hráč se v ní ujímá dobrodruha Miltona, který po letecké nehodě uvízne v tajemném Bermudském trojúhelníku a snaží se najít cestu zpět domů. Celá hra stojí hlavně na prozkoumávání malých ostrovů, řešení hádanek a postupném odkrývání toho, co se na tomto zvláštním místě vlastně děje. Velmi příjemné je, že Down in Bermuda nikam nespěchá a místo hektické akce sází spíš na klidné tempo, pozorování detailů a chytré interakce s prostředím.
Každý ostrov působí jako malá krabička plná tajemství, ve které stačí trochu pootočit kamerou, klepnout na správný předmět a najednou se před vámi otevře další část skládačky. Graficky hra vsází na jednoduchý, ale velmi sympatický styl, který skvěle sedí jak na iPhone, tak na iPad. Ovládání je intuitivní, takže se do ní bez problémů dostane i člověk, který běžně podobné logické adventury nehraje. Největší kouzlo Down in Bermuda je ale v tom, že dokáže být odpočinková, aniž by působila nudně. Pokud tedy hledáte menší, chytrou a vizuálně příjemnou hru na pár večerů, rozhodně stojí za vyzkoušení. Není to titul, který by vás ohromil obřím rozsahem, ale jako milé dobrodružství do kapsy funguje opravdu skvěle.
Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
Pokud vás baví návraty ke starším hrám v modernějším kabátku, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft je přesně ten typ kolekce, který dokáže zahrát na nostalgickou notu velmi spolehlivě. Nabízí totiž první tři díly legendární série včetně rozšíření, takže se můžete znovu vydat do hrobek, chrámů, džunglí i dalších míst, kde Lara Croft kdysi definovala žánr akčních adventur. Největší kouzlo remasteru je v tom, že se nesnaží původní hry přepsat k nepoznání, ale spíš jim dodat ostřejší grafiku, modernější ovládání a pohodlnější hraní na současných zařízeních. Velmi příjemná je možnost přepínat mezi původním a vylepšeným vizuálem, díky čemuž si člověk okamžitě uvědomí, jak obrovský kus cesty hry za ta léta urazily.
Hratelnost zůstává věrná originálu, takže čekejte přesné skákání, hledání cest, řešení hádanek a samozřejmě i momenty, kdy vám jeden špatně načasovaný pohyb pokazí celý postup. Právě v tom je ale kus starého kouzla, které dnešní hry často trochu uhlazují. Lara Croft tu nepůsobí jako moderní superhrdinka vedená za ruku, ale jako dobrodružka, u které musíte přemýšlet, zkoušet a občas se smířit s tím, že ne všechno vyjde napoprvé. Pro pamětníky jde o krásný návrat do doby, kdy Tomb Raider patřil mezi absolutní herní ikony. Nováčkům pak kolekce ukáže, proč se z Lary stal jeden z nejznámějších symbolů videoherní historie. A i když je na ní stáří v některých ohledech pořád znát, právě kombinace nostalgie, vylepšeného vzhledu a poctivé adventurní hratelnosti z ní dělá velmi povedený návrat.