Tato zábavná hra je nyní na Epic Games Store ke stažení zdarma! Už jste si ji vyzvedli?

Značnou část Evropy svírají v posledních dnech silné mrazy a podle předpovědí se nezdá, že by se měl tento trend v brzké době jakkoliv změnit. Nadcházející víkend tedy pravděpodobně valná většina z nás stráví v pohodlí domova při nejrůznějších oddychových činnostech. Jednou z nich může být i hraní videoher, přičemž jednu zábavnou pro PC nyní rozdává i Epic Games Store. Řeč je konkrétně o Bloons TD 6 – tedy třeskuté barevné šílenosti, která vás chytne a nepustí.
Bloons TD 6 je přesně ten typ hry, u které si říkáte, že ji zapnete jen na pět minut, ale realita vás velmi rychle vyvede z omylu. Na první pohled působí jako roztomilá, až dětinsky laděná tower defense, jenže pod barevným kabátkem se skrývá překvapivě hluboká a chytře navržená hratelnost. Základ je sice pořád stejný – bránit cestu před nafukovacími balónky pomocí opičích věží –, ale způsobů, jak to dělat, je téměř nekonečno. Každá opice má vlastní schopnosti, několik vývojových větví a ve vyšších levelech dokáže pořádně zamíchat kartami. Hra vás navíc nenutí do jednoho správného řešení, naopak podporuje experimentování a hledání vlastního stylu. Velkou roli tu hraje i postupné zvyšování obtížnosti, kdy vás hra nenápadně učí, ale pak vám bez milosti ukáže, že jste některé mechaniky podcenili. Přidejte k tomu pravidelné aktualizace, nové mapy a speciální eventy a je jasné, že Bloons TD 6 rozhodně nepatří mezi hry, které by rychle zapadly prachem. Výrazným plusem je i fakt, že hra skvěle funguje jak na krátké hraní, tak na delší herní seance. Nechybí ani kooperativní režim, který dokáže jinak poklidnou obranu proměnit v solidní chaos. Bloons TD 6 tak nenápadně dokazuje, že i mobilní hra může nabídnout obsah a zábavu na dlouhé desítky hodin.
Jak už má však Epic ve zvyku, titul bude zdarma k dispozici jen do příštího čtvrtka do 16:59, kdy jej vystřídá další zajímavá hra. Samozřejmě pak platí, že jakmile si tuto hru přidáte do své knihovny v Epic launcheru, už vám zůstane nadobro. Minimálně je tedy dobré si ji takto „pojistit“ do budoucna.