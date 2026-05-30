Tyto 2 super hry jsou nyní na Epic Games Store ke stažení zdarma! Už jste si je vyzvedli?

Víkend je tu a s ním i nové hry zdarma, které stejně jako každý týden rozdává herní obchod Epic Games Store. Pokud si tedy chcete v následujících dnech oddychnout u videoher, nebo si třeba jen rozšířit svou herní knihovnu, máte nyní jedinečnou možnost tak učinit. Hry budou k dispozici až do příštího čtvrtka do 16:59.
LONESTAR
Pokud máte rádi vesmírné souboje, strategii a hry, které vás nutí přemýšlet několik tahů dopředu, mohl by vás zaujmout právě LONESTAR. Na první pohled sice působí nenápadně, ale po několika minutách hraní zjistíte, že nabízí překvapivě hlubokou hratelnost. Vžijete se v něm do role lovce odměn, který putuje galaxií a střetává se s nejrůznějšími protivníky. Klíčem k úspěchu není rychlá reakce, ale správné kombinování zbraní, modulů a schopností vaší lodi. Každý souboj připomíná tak trochu logickou hádanku, ve které musíte co nejlépe využít dostupné zdroje energie.
Potěší také roguelike prvky, díky nimž je každá výprava trochu jiná a nabízí nové výzvy. Vývojáři navíc hru pravidelně rozšiřují o další obsah, takže se k ní lze vracet i po desítkách hodin. Pochvalu si zaslouží i stylové grafické zpracování, které skvěle podtrhuje atmosféru vzdáleného vesmíru. Přestože se nejedná o titul s obřím rozpočtem, dokáže nabídnout zábavu srovnatelnou s mnohem většími projekty. Pokud tedy hledáte originální strategickou hru do sbírky, rozhodně stojí za to dát LONESTAR šanci.
Calico
Na úplně opačné straně herního spektra pak stojí Calico, která místo vesmírných bitev sází na pohodu, roztomilost a relaxaci. V této kouzelné hře se ujmete správy malé kočičí kavárny, kterou se snažíte proměnit v oblíbené místo setkávání místních obyvatel. Kromě vaření a pečení nejrůznějších dobrot se staráte také o zvířecí obyvatele svého podniku, mezi nimiž nechybí kočky, psi, králíci ani další chlupatí společníci. Velkou část zážitku tvoří průzkum barevného otevřeného světa, ve kterém plníte úkoly a seznamujete se s jeho obyvateli. Hra se nesnaží hráče stresovat časovými limity ani náročnými výzvami, naopak nabízí příjemné tempo a možnost hrát vlastním stylem.
Potěší i rozsáhlé možnosti úprav postavy, oblečení nebo samotné kavárny, díky nimž si můžete vytvořit podnik přesně podle svých představ. Atmosféru navíc podtrhuje pastelová grafika a uklidňující hudební doprovod. Calico je přesně tím typem hry, ke kterému si člověk sedne po náročném dni, aby na chvíli vypnul a přišel na jiné myšlenky. Nečekejte akční podívanou ani složité mechaniky, její síla spočívá právě v jednoduchosti a pohodové náladě. Pokud máte slabost pro zvířata a od her očekáváte hlavně odpočinek, jen těžko budete hledat příjemnější záležitost.