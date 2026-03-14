Tyto dvě super hry nyní rozdává Epic Games Store zcela zdarma! Musíte si ale pospíšit

Nevíte, co dělat o víkendu? Pokud jste fanoušky videoher, zbystřete. Na Epic Games Store se totiž dá nyní zdarma dostat ke dvěma opravdu zábavným kouskům, které vás dokáží zabavit na dlouhé hodiny. Řeč je konkrétně o hrách Isonzo a Cozy Grove, které Epic Games Store rozdává až do příštího týdne, konkrétně pak do čtvrtka 15:59. A vzhledem k jejich kvalitě by byla škoda si je do knihovny nepřidat.
Isonzo
Válečné střílečky mají na herním trhu své pevné místo, ale jen málokteré z nich se vydávají do období první světové války. Právě to je případ hry Isonzo, která hráče zavádí na italskou frontu jednoho z nejkrvavějších konfliktů v dějinách. Autoři se zde nesnaží nabídnout rychlou arkádovou akci, ale spíše pomalejší a taktičtější zážitek, který více připomíná skutečné boje té doby. Mapy jsou inspirovány skutečnými místy v Alpách a často vás nutí postupovat přes úzké horské stezky, zákopy nebo strmé svahy. Díky tomu působí každý útok i obrana mnohem napjatěji než ve většině moderních stříleček.
Velkou roli zde hraje také spolupráce mezi hráči, protože bez koordinace se tým na dobře bráněné pozice prakticky nedostane. Zbraně odpovídají historickému období, takže nečekejte žádné rychlopalné kulomety s obří kapacitou zásobníků. Naopak často budete bojovat s pomalejšími puškami, kde každý výstřel musí mít svůj smysl. Právě tato pomalejší tempo ale dává celé hře zajímavou atmosféru, která vás dokáže vtáhnout do dění. Když se navíc přidá realistický zvuk střelby a výbuchů, máte pocit, že se opravdu nacházíte uprostřed horské bitvy. Isonzo tak není střílečka pro každého, ale pokud máte rádi historické kulisy a promyšlenější hratelnost, může vás velmi příjemně překvapit.
Isonzo lze zdarma stáhnout zde
Fotogalerie
Cozy Grove
Po intenzivních bojích z první světové války ale přijde vhod i něco mnohem klidnějšího. Přesně tímto směrem se vydává hra Cozy Grove, která sází na pohodovou atmosféru, pomalé tempo a relaxační hraní. Ocitnete se na tajemném ostrově, kde postupně pomáháte duchům s jejich nedořešenými příběhy. Každý den přináší nové drobné úkoly, ať už jde o hledání ztracených předmětů, sbírání surovin nebo prosté prozkoumávání okolí. Ostrov se navíc postupně mění a rozrůstá, takže máte pořád důvod se vracet a zjišťovat, co nového se objevilo.
Velkou roli zde hraje také stylizovaná kreslená grafika, která celé hře dodává velmi příjemný a téměř pohádkový nádech. Cozy Grove navíc pracuje s reálným časem, takže některé události se odemykají až další den, podobně jako u známých life-sim her. Díky tomu působí hraní přirozeně a nenutí vás trávit ve hře desítky hodin v kuse. Spíš jde o titul, ke kterému se člověk pravidelně vrací na pár desítek minut. Postupně si tak budujete vztah nejen k ostrovu, ale i k jeho poněkud zvláštním obyvatelům. Pokud tedy hledáte odpočinkovou hru, která vás nebude stresovat a spíš vám pomůže na chvíli vypnout, Cozy Grove rozhodně stojí za vyzkoušení.
Cozy Grove lze zdarma stáhnout zde