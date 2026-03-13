Zavřít reklamu

Jde na MacBooku Neo hrát AAA hry? Tento test potvrzuje, že ano!

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Když Apple představil MacBook Neo s čipem A18 Pro, 6jádrovým CPU a 5jádrovým GPU, vyvolalo to nadšení i spoustu otázek. Jádrem diskuze byla především otázka ohledně „pouze“ 8 GB RAM. Na každý pád dle testů (týkajících se běžného používání) nejsou obavy na místě. Andrew Tsai se navíc rozhodl tento stroj podrobit brutálnímu hernímu testu. A vyzkoušel vše. Od nativních macOS titulů přes emulaci Switche až po náročné Windows hry běžící přes překladové vrstvy.

Výsledky ukázaly, že MacBook Neo dokáže mnohem víc, než by se u notebooku za tuto cenu čekalo, ale limit v podobě 8 GB RAM nic neodpouští. Nativní macOS hry logicky běžely nejlépe. U titulů pro Windows byla situace trochu jiná.

Apple MacBook Neo Apple Intelligence summarize notes and create presentations 260304 Apple-MacBook-Neo-Apple-Intelligence-summarize-notes-and-create-presentations-260304
Apple MacBook Neo blush 260304 Apple-MacBook-Neo-blush-260304
Apple MacBook Neo citrus 260304 Apple-MacBook-Neo-citrus-260304
Apple MacBook Neo color lineup 260304 Apple-MacBook-Neo-color-lineup-260304
Apple MacBook Neo lifestyle 01 260304 Apple-MacBook-Neo-lifestyle-01-260304
Apple MacBook Neo keyboard and trackpad 260304 Apple-MacBook-Neo-keyboard-and-trackpad-260304
Apple MacBook Neo indigo 260304 Apple-MacBook-Neo-indigo-260304
Apple MacBook Neo hero 260304 Apple-MacBook-Neo-hero-260304
Screenshot
Screenshot
Apple MacBook Neo FaceTime 260304 Apple-MacBook-Neo-FaceTime-260304
Apple MacBook Neo lifestyle 02 260304 Apple-MacBook-Neo-lifestyle-02-260304
Apple MacBook Neo lifestyle 03 260304 Apple-MacBook-Neo-lifestyle-03-260304
Apple MacBook Neo lifestyle 04 260304 Apple-MacBook-Neo-lifestyle-04-260304
Vstoupit do galerie

Například takový Cyberpunk 2077 byl hratelný pouze při nejnižším možném nastavení a v rozlišení 720p. Naopak Minecraft běžel naprosto svižně, kdy se snímková frekvence i při 1080p pohybovala mezi 50 až 300 FPS v závislosti na zvoleném nastavení. Samozřejmě náročnost Minecraftu a Cyberpunku nelze úplně srovnávat.

Tsai otestoval celkem deset titulů včetně Elden Ring, World of Warcraft nebo Control. Zážitek se však diametrálně lišil titul od titulu. Zatímco Mewgenics, což je v podstatě 2D hra běžící přes OpenGL, fungovala naprosto bezchybně, u her jako Counter-Strike 2 narazil MacBook Neo na tvrdou realitu a hra byla prakticky nehratelná. Dobrou zprávou je, že i remake Resident Evil 2 nebo Dark Souls Remastered si na tomto stroji dokážete užít, pokud uděláte v grafickém nastavení nějaké ústupky.

Mohlo by vás zajímat

Celkově MacBook Neo v herních testech obstál lépe, než se předpokládalo, a pro občasného hráče nebo fanouška méně náročných titulů může jít o zajímavou volbu. Je ale zřejmé, že největší „brzdou“ zůstává právě kapacita operační paměti, která u náročnějších herních enginů prostě dříve či později dojde.

Jsem zvědavý, jak moc se na hratelnosti podepíše budoucí optimalizace Game Porting Toolkitu, protože potenciál v tom čipu A18 Pro rozhodně je. Na každý pád kdybych chtěl stroj na hraní, MacBooku Neo se samozřejmě vyhnu. Ovšem kdybych byl student, beru jej všemi deseti.

MacBook Neo lze koupit zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.