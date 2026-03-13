Jde na MacBooku Neo hrát AAA hry? Tento test potvrzuje, že ano!

Když Apple představil MacBook Neo s čipem A18 Pro, 6jádrovým CPU a 5jádrovým GPU, vyvolalo to nadšení i spoustu otázek. Jádrem diskuze byla především otázka ohledně „pouze“ 8 GB RAM. Na každý pád dle testů (týkajících se běžného používání) nejsou obavy na místě. Andrew Tsai se navíc rozhodl tento stroj podrobit brutálnímu hernímu testu. A vyzkoušel vše. Od nativních macOS titulů přes emulaci Switche až po náročné Windows hry běžící přes překladové vrstvy.
Výsledky ukázaly, že MacBook Neo dokáže mnohem víc, než by se u notebooku za tuto cenu čekalo, ale limit v podobě 8 GB RAM nic neodpouští. Nativní macOS hry logicky běžely nejlépe. U titulů pro Windows byla situace trochu jiná.
Například takový Cyberpunk 2077 byl hratelný pouze při nejnižším možném nastavení a v rozlišení 720p. Naopak Minecraft běžel naprosto svižně, kdy se snímková frekvence i při 1080p pohybovala mezi 50 až 300 FPS v závislosti na zvoleném nastavení. Samozřejmě náročnost Minecraftu a Cyberpunku nelze úplně srovnávat.
Tsai otestoval celkem deset titulů včetně Elden Ring, World of Warcraft nebo Control. Zážitek se však diametrálně lišil titul od titulu. Zatímco Mewgenics, což je v podstatě 2D hra běžící přes OpenGL, fungovala naprosto bezchybně, u her jako Counter-Strike 2 narazil MacBook Neo na tvrdou realitu a hra byla prakticky nehratelná. Dobrou zprávou je, že i remake Resident Evil 2 nebo Dark Souls Remastered si na tomto stroji dokážete užít, pokud uděláte v grafickém nastavení nějaké ústupky.
Celkově MacBook Neo v herních testech obstál lépe, než se předpokládalo, a pro občasného hráče nebo fanouška méně náročných titulů může jít o zajímavou volbu. Je ale zřejmé, že největší „brzdou“ zůstává právě kapacita operační paměti, která u náročnějších herních enginů prostě dříve či později dojde.
Jsem zvědavý, jak moc se na hratelnosti podepíše budoucí optimalizace Game Porting Toolkitu, protože potenciál v tom čipu A18 Pro rozhodně je. Na každý pád kdybych chtěl stroj na hraní, MacBooku Neo se samozřejmě vyhnu. Ovšem kdybych byl student, beru jej všemi deseti.