Podívejte se, jak vypadá nový MacBook Neo uvnitř

Do prodeje vstoupil MacBook Neo. A s prvními recenzemi přicházejí i první pohledy na jeho „vnitřnosti“. YouTuber Dave2D už stihl odmontovat spodní kryt a ukázat, co všechno Apple do svého nejlevnějšího notebooku vměstnal.
Při pohledu do útrob nového MacBooku je okamžitě jasné, že výpočetní součástky zabírají jen zlomek místa. Většinu prostoru okupují baterie a stereo reproduktory, které jsou umístěny po stranách šasi. Právě díky tomuto uspořádání mohl Apple dosáhnout výdrže přes 13 hodin.
Zajímavým detailem je nový trackpad s mechanickým kliknutím. Na rozdíl od dražších modelů s technologií Force Touch sází MacBook Neo na jednoduchost (možná i kvůli co nejnižší cenovce). Trackpad funguje jako jakási plovoucí deska umístěná nad středovým tlačítkem. I přes toto zjednodušení si recenzující pochvalují jeho přesnost a odezvu, která v této cenové kategorii nemá konkurenci. Hlavní „hvězdou“ vnitřní výbavy je pochopitelně čip A18 Pro. MacBook Neo je historicky prvním Macem, který běží na procesoru původně navrženém pro telefony (konkrétně pro iPhone 16 Pro a 16 Pro Max). Tato varianta čipu byla upravena pro potřeby notebooku a podle prvních benchmarků dokáže výkonem překonat i starší procesory řady M1.
MacBook Neo je za mě obrovským překvapením a nemohu se dočkat, až budu mít možnost si jej někde osahat. Za cenu necelých 17 tisíc v základu jde zkrátka o skvělý produkt pro základní uživatele, mezi které já rozhodně patřím. Kdybych byl studentem, který se chystá na vysokou školu, neváhám ani sekundu.