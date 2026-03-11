Vtipný paradox: Nejlevnější nový iPhone je výkonnější než nejlevnější nový MacBook

Dnes ráno odstartovaly oficiálně prodeje všech novinek, které Apple představil minulý týden, přičemž mezi nejzajímavější lze rozhodně zařadit nový levný iPhone 17e spolu se žhavou novinkou ve formě MacBooku Neo, který míří na nenáročné uživatele. Obě zařízení přitom spojuje jedna zajímavá věc a to sice ta, že v nich Apple nasadil čipy z řady A, které jsme dosud znali hlavně z iPhonů a iPadů. Právě to se pak poměrně paradoxně projevuje na rozdílném výkonu, kdy je telefon výkonnější než počítač.
Zatímco MacBook Neo dostal čip A18 Pro, který se poprvé objevil v iPhone 16 Pro, nový iPhone 17e má ještě o generaci novější A19. A právě to se podle prvních benchmarků promítlo do výkonu. V testu Geekbench totiž levný iPhone (ne)překvapivě porazil levný MacBook Neo, byť se sluší dodat, že s žádným obřím náskokem. Konkrétně iPhone 17e dosáhl v multi-core testu skóre 9241 bodů, zatímco MacBook Neo skončil na hodnotě 8668 bodů. Podobný obrázek pak nabízí i jednojádrový výkon, kde iPhone získal 3607 bodů, zatímco MacBook Neo přibližně 3461.
Rozdíly u grafického výkonu jsou naopak výrazně menší. V Metal testech se totiž MacBook Neo pohyboval zhruba mezi 30 000 a 31 400 body, zatímco iPhone 17e dosahoval přibližně 31 000 až 31 600 bodů. V praxi tak jde o velmi podobnou úroveň.
Stejná RAM, která stačí
Není to přitom jen „áčkový“ čip, který obě zařízení sdílejí. Naleznete v nich totiž též stejnou kapacitu RAM paměti. Konkrétně do nich Apple nasadil 8 GB RAM, což je minimum, které běh funkcí Apple Intelligence. Na papíře může taková kapacita u Macu působit trochu skromně, ale první recenze naznačují, že pro běžnou práci, prohlížení webu nebo kancelářské úkoly je stále dostačující. Zda tomu tak skutečně je se dozvíme co nevidět i my v redakci, jelikož dodání všech Apple novinek očekáváme každou chvílí.
Nechme se tedy překvapit, jak si nový MacBook Neo povede na trhu. Na jednu stranu totiž jde o nejlevnější Mac v nabídce Applu, na druhou stranu první benchmarky ukazují, že jej dokáže překonat dokonce i levný iPhone 17e, což je paradox, který by ještě před pár lety čekal jen málokdo. Na druhou stranu se ale sluší dodat, že se bavím o dvou typově zcela odlišných zařízeních, u kterých je ve výsledku podobné výkonnostní srovnání bezpředmětné už jen proto, že každý využívá jiný operační systém umožňující jiný styl práce.