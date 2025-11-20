Tyto 2 fantastické hry jsou nyní na Epic Games Store zcela zdarma! Už jste si je vyzvedli?

Počasí posledních dnů nenechává nikoho na pochybách, že podzim je nenávratně pryč a před námi studená zima. O to víc potěší týdenní akce obchodu Epic Games Store, v rámci kterých se lze dostat k zábavným hrám pro PC zcela zdarma. A ani tento týden není v tomto směru žádnou výjimkou. K dostání jsou totiž super hry Godzilla Voxel Wars a Zoeti.
Godzilla Voxel Wars
Godzilla Voxel Wars je přesně ten typ hry, který na první pohled působí jako jednoduchá voxelová jednohubka, ale po pár minutách zjistíš, že má mnohem větší tah na branku. Místo zběsilého běhání po městě tu taktizuješ, přemýšlíš a hledáš ideální okamžik, kdy nechat Godzillu nebo další monstra rozpoutat pořádné peklo. Voxelový svět působí lehce roztomile, ale nenech se zmást — destrukce je tu stejně uspokojivá jako v realistických hrách, jen s trochu větším šarmem. Každé kolo tě nutí plánovat další tah dopředu a přitom tě nikdy netrestá tak, aby tě odradilo.
Je to taková zvláštní kombinace relaxu a strategického adrenalinu, která dokáže vtáhnout na dlouhé desítky minut. Hra stojí hlavně na tom, že každý útok působí jako malá odměna — pár kliků a celé bloky města se rozpadnou jako kostky lega. V průběhu často přepínáš mezi různými monstry a zkoušíš, kdo si s konkrétní situací poradí nejlépe. Tvůrci navíc nenápadně posouvají obtížnost tak, abys měl pocit, že rosteš spolu se svou armádou přerostlých titánů. A přestože nejde o žádný velký blockbuster, má Godzilla Voxel Wars to nejdůležitější — je to hra, ke které se prostě rád vrátíš.
Zoeti
Zoeti patří mezi ty tituly, které tě překvapí hned po prvních minutách a to zejména tím, jak chytře pracuje s kartami, taktikou a atmosférou. Celá hra stojí na kombinačním systému založeném na pokerových tvarech, takže místo klasického „zahraj kartu, uvidíš, co to udělá“ pořád skládáš malé strategie v duchu: co když si tuhle akci schovám pro silnější kombinaci v dalším kole? Stylizace sáhne po ručně kresleném artu, který dává každému souboji skoro až knižní vibe, ale zároveň ti nikdy nebrání přehlednosti. Každý protivník má vlastní rytmus útoků a nutí tě reagovat jinak než v předchozím střetu, díky čemuž se Zoeti neomrzí ani po několika hodinách.
Hra vás průběžně odměňuje za trpělivost i rozumné riskování, a když se ti povede perfektní kombo, máš z toho radost jako z dobře trefené straight flush. Navíc tu funguje i lehká roguelite dynamika, takže žádný průchod není úplně stejný a každé rozhodnutí má svou váhu. Právě tahle kombinace taktiky, náhody a přirozeného napětí dělá ze Zoeti překvapivě vtahující zážitek