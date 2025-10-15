Recenze Hitman: Absolution – stealth legenda konečně na iPhonech a iPadech!

Když se řekne Hitman, většině hráčů se vybaví Agent 47, chladnokrevný nájemný vrah, dokonale naplánované atentáty a svět, kde každý detail může rozhodnout o úspěchu mise. Hitman: Absolution, původně vyvinutý pro Windows studiem IO Interactive a vydaný jejich vlastní značkou, se nyní dostává na iOS a iPadOS díky Feral Interactive. Přenést tak komplexní stealth hru na mobilní zařízení je výzva, která mohla snadno skončit kompromisy, ale musím přiznat, že mobilní verze mě mile překvapila – v mnoha ohledech dokáže nabídnout zážitek srovnatelný s PC verzí.
Technické požadavky a kompatibilita
Co se týče kompatibility na iPhone, je nutný model XR nebo novější, případně SE 2. generace a výše. U iPadů jsou podporovány modely od mini 5. generace, iPad Air 3. generace, iPad 8. generace a všechny iPad Pro od 3. generace výše. Hra vyžaduje iOS či iPadOS 18 a minimálně 12 GB volného místa, přičemž doporučuji mít klidně dvojnásobek, aby instalace proběhla hladce. U mě se instalace na iPhone 17 Pro obešla samozřejmě bez jakýchkoliv problémů. Hra se načetla rychle a okamžitě působila stabilně, což je při takto náročném portu velmi příjemné. Synchronizace přes iCloud fungovala hladce – dokonce jsem mohl pokračovat ve hře na iPadu a pozice se automaticky přenesly.
Ovládání – od dotyku po gamepad
Mobilní ovládání bylo jedním z hlavních otazníků. Feral ale přišel s propracovaným systémem „Interaction Area“, který umožňuje tapnout pro interakci s okolím. Dynamický režim je intuitivní a já osobně jsem si ho nastavil na základní dotykové ovládání – po chvíli jsem měl pocit, že hra reaguje stejně přirozeně, jako kdybych hrál na PC s myší. Fixní režim jsem vyzkoušel jen krátce, protože preferuji svobodu pohybu a možnost volby interakce podle směru kamery.
Pro dlouhé hraní jsem vyzkoušel i gamepad – můj Xbox Controller přes Bluetooth fungoval bezchybně. Na iPadu je navíc k dispozici ovládání klávesnicí a myší, což mi umožnilo vyzkoušet kombinaci dotyku pro pohyb a klávesnici pro rychlé interakce, a to byla opravdu zajímavá zkušenost. Ovládací prvky jsem si upravil, posunul a změnil průhlednost tlačítek – po chvíli hraní jsem měl pocit, že ovládání sedí přesně „na ruku“.
Asistence zaměřování a pokročilé možnosti
Hra nabízí tři režimy zaměřování – Enhanced Aim, Auto Aim a Aim Assist. Já osobně preferuji Enhanced Aim při dotykovém ovládání, protože dokáže automaticky zacílit nejbližší cíl a eliminace nepřítele plynule přejde na dalšího. Překvapilo mě, jak dobře systém funguje, když se musíte rychle rozhodovat – nebylo potřeba neustále hledat další cíl. Tilt Aiming jsem vyzkoušel jen z legrace a musím říct, že je to efektní doplněk, ale nehraje zásadní roli při mých obvyklých stealth strategiích.
Další praktické volby, jako Highlight Interactibles, jsem si zapnul okamžitě. Pomohlo mi to rychle zorientovat se v misích, kde by jinak bylo složité najít skryté zbraně nebo úkryty. Cover Control Enhancement a View Reticule pak dodávají pocit kontroly, který je v tomto typu hry klíčový.
Grafika, výkon a přizpůsobení displeji
Grafika na mobilu mě opravdu potěšila. Na iPhonu i iPadu Pro hra běží plynule i při režimu Graphics, který maximalizuje vizuální kvalitu. Textury, stíny a efekty světla působí velmi dobře a při dlouhém hraní jsem neměl problém s přehříváním ani s rapidním vybíjením baterie. Režim Performance je skvělý, pokud chcete delší sezení s plynulou snímkovou frekvencí, a Battery Saver zase umožní, aby hra byla hratelná i na delších cestách bez nutnosti hledat nabíječku. UI je dynamické, tlačítka jsou dostatečně velká a přizpůsobitelné. Po pár hodinách hraní jsem si všiml, že se na dotykové obrazovce cítím komfortně i při složitějších akcích – skrývání těl, rychlé eliminace nebo přechody mezi krytem a pohybem se dají zvládnout přirozeně, bez frustrace.
Fotogalerie
Zážitek ze hry na mobilu
Co mě na celé mobilní verzi bavilo nejvíce, je ten pocit, že Agenta 47 opravdu kontrolujete. Každý krok, každý atentát je stejně promyšlený jako na PC. Při misi, kde jsem musel proklouznout kolem hlídané oblasti, jsem ocenil dynamické zaměřování a možnost nastavit interakce podle směru kamery. Bylo to napínavé a přirozené. Contracts Mode zatím chybí, ale už teď se těším, až budu moci vytvářet vlastní mise a sdílet je s komunitou. Calico a Game Center pak dodávají další rozměr, protože můžete sledovat své výkony a postupně plnit achievementy.
Resumé
Hitman: Absolution na iOS a iPadOS není jen port – je to plnohodnotná adaptace, která dokáže nabídnout hluboký stealth zážitek, precizní ovládání a vizuálně působivý svět. Hráči mají možnost upravit si hru podle svých preferencí a mobilní verze funguje překvapivě dobře i při složitějších misích.
Pro každého, kdo má rád strategické a napínavé stealth hry, je Hitman: Absolution jasnou volbou. Ačkoliv by se mohlo zdát, že hraní na menším displeji by ztrácelo šarm, Feral Interactive ukázal, že i mobil dokáže nabídnout pohlcující zážitek. Agenta 47 si nyní můžete vzít kamkoliv s sebou – a stále vás udrží na hraně napětí, kde každý krok rozhoduje o úspěchu mise. Hra bude dostupná v App Store od 16. října za 279 Kč.