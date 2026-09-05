Apple keynote 2026: Co všechno Apple představí 9. září?

Apple už za pár dní ukáže své největší hardwarové novinky letošního roku. Apple Keynote s názvem Surprise and shine je naplánovaná na středu 9. září a přestože nám samozřejmě Apple v pozvánce neprozradil, co přesně představí, letos toho víme poměrně dost. A pokud se alespoň většina informací z posledních měsíců potvrdí, čeká nás jedna z nejzajímavějších keynote za hodně dlouhou dobu. Důvodem přitom není jen tradiční příchod nové generace iPhonů. Apple má letos poprvé ukázat skládací iPhone, výrazně změnit způsob, jakým jednotlivé modely uvádí na trh, a samozřejmě přidat nové Apple Watch či AirPods. Na druhou stranu je docela dobře možné, že některé produkty, které bychom ještě před pár měsíci považovali pro zářijovou keynote za samozřejmost, vůbec neuvidíme. Pojďme se tedy podívat na to, co nás 9. září podle dosavadních informací čeká.
iPhone 18 Pro a 18 Pro Max budou základ letošní keynote
Tady asi žádné velké překvapení čekat nemusíme. iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max budou bezesporu patřit mezi hlavní novinky večera. Apple se má tentokrát držet designu, který známe ze současné generace, což ale rozhodně neznamená, že se uvnitř nic zajímavého nestane. Jednou z největších novinek má být A20 Pro, tedy první 2nm čip Applu pro iPhone. A právě ten může být ve výsledku mnohem zajímavější, než se na první pohled zdá. Nejde totiž jen o další každoroční navýšení výkonu. Nový výrobní proces by měl Applu pomoci především se spotřebou a efektivitou, takže bych osobně čekal, že se část zlepšení projeví také na výdrži baterie.
Změny se mají týkat rovněž přední části telefonu. Dynamic Island se má zmenšit a Apple má dál pracovat na postupném ukrývání jednotlivých komponent pod displej. Úplně čistého displeje bez jakéhokoli výřezu se letos s největší pravděpodobností ještě nedočkáme, cesta k němu je ale čím dál zřetelnější. U fotoaparátů se pak mluví například o variabilní cloně. Zajímavé je, že některé zdroje ji spojují především s iPhonem 18 Pro Max. Pokud by tomu skutečně tak bylo, Apple by po čase opět vytvořil trochu větší rozdíl mezi oběma modely Pro a Pro Max by nebyl jen větším iPhonem s větší baterií.
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iPhone Ultra bude tím, na co budou všichni čekat
John Ternus s největší pravděpodobností zažije svoje první One more thing. Po letech spekulací bychom se totiž konečně měli dočkat prvního skládacího iPhonu. Zda jej Apple skutečně pojmenuje iPhone Ultra, zatím samozřejmě nevíme. Právě toto označení se však v poslední době objevuje stále častěji, a proto jej používáme i my. Apple má zvolit konstrukci podobnou dnešním skládacím telefonům typu Galaxy Z Fold. V zavřeném stavu tak dostaneme relativně kompaktní iPhone s displejem okolo 5,3 až 5,5″, který po rozevření nabídne zhruba 7,7 až 7,8″ obrazovku. Prakticky tedy telefon a menší iPad v jednom zařízení.
Mnohem zajímavější než samotné rozměry je však displej. Apple se má dlouhodobě snažit vyřešit jeden z problémů, který mi osobně na současných skládačkách vadí asi nejvíc – viditelný a především hmatatelný ohyb uprostřed obrazovky. Podle informací z dodavatelského řetězce investoval poměrně dost času i peněz do konstrukce, která má tento efekt výrazně omezit. Jestli se mu podařilo ohyb skutečně prakticky odstranit, bude to jedna z prvních věcí, na které se při představení zaměřím.
Zajímavý je také údajný návrat Touch ID. Kvůli extrémně tenkému tělu nemusí mít Apple dostatek prostoru pro kompletní systém TrueDepth potřebný pro Face ID, a čtečka otisků prstů by se proto mohla objevit v bočním tlačítku. Na poměry Applu by šlo o docela netradiční krok, u skládacího telefonu ale dává smysl. A pak je tady samozřejmě cena. Levné to nebude. Nedávno se u egyptského Vodafonu objevila cena iPhone Ultra a když jsme ji porovnali s cenou iPhonu 17 Pro u stejného operátora a následně tento poměr přenesli na americké, německé a české ceny Applu, vyšlo nám přibližně 1 999 dolarů, 2 299 eur a 57 990 Kč. Neberte tato čísla jako potvrzený ceník – nejsou jím. Pokud bych si ale měl před keynote na nějakou částku vsadit, v Česku bych v tuto chvíli sázel právě na 57 990 Kč, případně 59 990 Kč.
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Nové Apple Watch ano, revoluci ale nečekejte
Samozřejmostí zářijové keynote jsou v posledních letech také Apple Watch a jinak tomu nemá být ani tentokrát. Dorazit mají Apple Watch Series 12 společně s Apple Watch Ultra 4. U klasických Series 12 bych ovšem krotil očekávání každého, kdo čeká kompletně nový design. Apple se má soustředit spíš na věci uvnitř. Nový čip, lepší efektivita, zdravotní funkce a další postupná vylepšení. Ve hře je také keramická varianta. Series 12 tak podle všeho budou typickou evolucí současných Apple Watch, nikoli produktem, kvůli kterému bychom své současné hodinky okamžitě zahazovali do šuplíku. O něco zajímavější mohou být Apple Watch Ultra 4. U nich se vedle nového hardwaru řeší další rozšiřování satelitních funkcí. Apple už ukázal, že chce satelitní komunikaci postupně dostat daleko za hranice nouzového SOS, a mezi spekulovanými možnostmi se objevují například další funkce Zpráv či Map bez mobilního signálu. Právě Ultra jsou pro něco podobného ideální produkt, protože přesně u jejich uživatelů dává komunikace mimo dosah klasické sítě největší smysl.
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AirPods 5
Na novou generaci klasických AirPods už čekáme delší dobu a právě 9. září by měla přijít její chvíle. Apple má AirPods 5 nabídnout opět ve dvou verzích, tedy levnější a dražší variantě s aktivním potlačením okolního hluku. V principu tak půjde o pokračování současné strategie, kdy si nemusíte kupovat AirPods Pro jen proto, abyste dostali ANC. Naopak bych příliš nevěřil tomu, že Apple už letos ukáže mnohem futurističtější AirPods s integrovanými kamerami, o kterých se v poslední době také poměrně intenzivně mluví. Ty jsou podle všeho záležitostí vzdálenější budoucnosti.
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Co dalšího může Apple vytáhnout?
A tady už začíná trochu věštění. Apple připravuje novou Apple TV, HomePod mini a především dlouho očekávané centrum chytré domácnosti s displejem. Víme, že na těchto produktech pracuje, mnohem horší je to s odpovědí na otázku, kdy přesně je představí. Osobně bych se vůbec nedivil, kdyby si Apple produkty pro domácnost nechal na pozdější termín. Nové iPhony, první skládačka, dvoje Apple Watch a AirPods vytvoří samy o sobě dost nabitou keynote a cpát mezi ně ještě kompletně novou kategorii chytré domácnosti nemusí dávat příliš smysl. Pokud ale Apple nějaké překvapení na 9. září skutečně schovává, hledal bych ho právě tady.