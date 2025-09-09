Zavřít reklamu

Apple zahájil Keynote 2025 působivým videem o svém ekosystému

Vše o Apple
Amaya Tomanová
Společnost Apple právě zahájila svou každoroční podzimní Keynote, na které představí hlavní novinky pro tento rok. Kromě iPhonu 17, AirPods nebo třeba nových Apple Watch se možná dočkáme i hrstky dalších překvapení. Stejně jako každý rok i letos Apple zahájil svou Keynote unikátním videem.

Mohlo by vás zajímat

Krátce před zahájením se na obrazovce objevilo světélkující logo Apple, doprovázené skladbou Canela Pura od Sofie Kourtesis. Letos bylo úvodní video zahájeno citátem Steva Jobse o designu, následovaným záběrem na HomePod, fotoaparát, iPhonu, nabíječku MagSafe, ovladač k Apple TV a další produkty – ať už softwarové či hardwarové. Hlavní motiv byl jasný – vzájemné propojení Apple ekosystému po všech stránkách. Poté, co jsme si ve videu prohlédli pár Apple Storů, jsme se virtuálně přesunuli do prosluněného Apple Parku, kde nás přivítal ředitel Applu Tim Cook.

Podzimní Apple Keynote 2025 právě začíná – buďte s námi, ať nepřijdete o žádnou z důležitých novinek.

