Apple keynote 2026 – WWDC 26 s iOS 27 začíná za 90 minut zde!

iOS 27 se představí na WWDC 26 již za 90 minut. Nejdůležitější softwarová událost Applu letošního roku je tady. WWDC 2026 odstartuje během několika desítek minut úvodní keynote, na které Apple představí novou generaci svých operačních systémů v čele s iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 a dalšími novinkami. Oficiální WWDC 2026 livestream můžete sledovat živě přímo v tomto článku. Právě zde Apple poprvé ukáže nové funkce, designové změny, vylepšení Apple Intelligence i další novinky, které budou v následujících měsících dostupné pro stovky milionů uživatelů po celém světě.
WWDC 2026 livestream živě
Vývojářská konference WWDC každoročně patří mezi nejsledovanější technologické události na světě. Právě během ní Apple představuje budoucnost svých platforem a ukazuje směr, kterým se budou iPhony, iPady, Macy, Apple Watch, Apple TV i další produkty ubírat v následujícím roce. Mezi hlavní očekávané novinky letošní keynote patří:
- iOS 27
- iPadOS 27
- macOS 27
- watchOS 27
- visionOS 27
- tvOS 27
- Nové funkce Apple Intelligence
- Vylepšení napříč celým ekosystémem Applu
Letošní WWDC 2026 by měla být silně zaměřena na umělou inteligenci, produktivitu, propojení jednotlivých zařízení a další rozvoj služeb a platforem Applu. Očekávají se také významné změny uživatelského prostředí a nové funkce, které budou dostupné napříč celým ekosystémem společnosti. Přestože většina informací naznačuje, že se letošní keynote zaměří především na software, Apple v minulosti opakovaně ukázal, že umí překvapit. Není proto vyloučeno ani představení nového hardwaru nebo zcela nové produktové kategorie. Pokud si nechcete nechat ujít žádné oznámení z WWDC 2026, zůstaňte s námi. Během keynote budeme průběžně přinášet všechny důležité novinky, podrobnosti o nových funkcích i první informace o dostupnosti jednotlivých systémů.