Phone 18 Pro fotoaparát: Všechny očekávané změny a novinky

U fotoaparátů nových iPhonů jsme si už tak trochu zvykli na každoroční sliby lepších fotografií za špatného světla, kvalitnějšího videa a zase o něco dokonalejšího portrétního režimu. Letos by ale mohl iPhone 18 Pro přinést změnu, která je zajímavá i z čistě fotografického hlediska. Apple má totiž experimentovat s variabilní clonou hlavního fotoaparátu. Pokud se tato informace potvrdí, nebude se všechno odehrávat jen uvnitř čipu a fotografického softwaru. Měnit se bude také samotná optika. Současné iPhony pracují s pevně danou clonou objektivu. Telefon může při pořizování fotografie měnit expoziční čas, citlivost, využívat různé snímky a následně je skládat dohromady, ale fyzická clona hlavního objektivu zůstává stejná. iPhone 18 Pro by ji měl umět měnit.
Na klasickém fotoaparátu jde o naprosto běžnou věc. Když clonu otevřete, pustíte na snímač více světla a zároveň můžete pracovat s menší hloubkou ostrosti. Když ji naopak přivřete, světla projde méně a větší část scény může zůstat ostrá. U telefonu je samozřejmě všechno kvůli miniaturním rozměrům objektivu trochu jiné, základní princip se ale nemění. A právě proto mi připadá variabilní clona zajímavější než další zvýšení rozlišení snímače. Apple může dostat do rukou další fyzický nástroj, se kterým bude fotoaparát pracovat ještě předtím, než se do výsledku pustí výpočetní fotografie.
Nejde jen o rozmazané pozadí
První věc, která člověka při zmínce o cloně napadne, je pravděpodobně rozmazané pozadí. iPhone jej dnes samozřejmě dokáže vytvořit softwarově a portrétní režim je po letech vývoje velmi dobrý. Pořád je ale rozdíl mezi rozostřením, které vznikne opticky už při pořízení fotografie, a tím, které telefon dopočítá podle odhadu vzdálenosti jednotlivých objektů. Nečekal bych, že iPhone 18 Pro začne z ničeho nic kreslit bokeh jako velký portrétní objektiv na full-frame fotoaparátu. Fyziku malého snímače a krátkého objektivu obejít nejde. Variabilní clona ale může Applu umožnit pracovat s výsledkem přirozeněji a hlavně odlišně podle konkrétní situace.
Ještě zajímavější může být práce se světlem. Telefon dnes často řeší velmi jasnou scénu extrémně krátkým expozičním časem a výpočetním zpracováním. Možnost fyzicky omezit množství světla přicházejícího na snímač přidává další možnost, jak scénu zachytit. Na druhé straně při horších světelných podmínkách může fotoaparát pracovat s maximálně otevřenou clonou.
Fotogalerie
Teprve reálné fotografie ale ukážou, jestli jde o změnu, které si všimne každý majitel, nebo spíš o další nástroj, který Apple využije na pozadí a uživatel pouze uvidí o něco lepší výsledek. Osobně bych očekával spíš druhou možnost. Apple dlouhodobě směřuje k tomu, aby člověk nemusel přemýšlet, jak fotoaparát nastavit. Vytáhnete iPhone, zmáčknete spoušť a telefon si zbytek vyřeší sám. Variabilní clona na tom pravděpodobně nic nezmění.
Změny navíc nemají skončit jen u ní. iPhone 18 Pro má samozřejmě znovu využívat 48Mpx hlavní fotoaparát a Apple bude dál pracovat na zpracování obrazu. Velkou roli v tom bude mít nový A20 Pro, protože fotografie z dnešního iPhonu už dávno není pouze tím, co v jediném okamžiku zachytí snímač. Telefon pořizuje a kombinuje několik expozic, analyzuje scénu, pracuje s HDR, barvami, detaily i šumem a značná část výsledku vzniká výpočtem. Právě kombinace nové optiky a nové generace zpracování obrazu bude podle mě mnohem důležitější než samotné označení snímače. Dva telefony mohou mít na papíře 48Mpx fotoaparát a přesto z nich dostanete dost odlišné fotografie.
Apple bude chtít posunout také video
Fotografie jsou jen polovina příběhu. Pro modely iPhonů si Apple v posledních letech stále výrazněji buduje pozici malé profesionální videokamery. ProRes, Log a další funkce už dávno necílí jen na člověka, který chce natočit dítě na dovolené. Apple sám ostatně rád ukazuje, že lze iPhony použít v profesionální produkci. U iPhonu 18 Pro proto očekáváme další posun právě ve videu, i když tady jsou před představením konkrétní informace podstatně méně jasné než u variabilní clony. Nový A20 Pro poskytne Applu větší výpočetní rezervu a je prakticky jisté, že ji firma alespoň částečně využije právě pro práci s obrazem.
Nečekal bych ale, že hlavním tématem keynote bude nějaké absurdní rozlišení videa, které naprostá většina lidí nikdy nepoužije. Mnohem zajímavější by pro mě byla lepší práce s dynamickým rozsahem, šumem a přechody mezi jednotlivými objektivy. Právě poslední jmenovaná věc je při natáčení na telefon stále dobře vidět. Přepnete mezi objektivy a přestože se Apple snaží jejich obraz sladit, změnu lze v některých situacích poznat.
A pak je tu zoom. Apple má dnes u Pro modelů velmi schopný teleobjektiv, ale právě tady mají výrobci některých konkurenčních telefonů stále co nabídnout. Pokud Apple dokáže zlepšit kvalitu na delších ohniscích bez toho, aby z fotoaparátu na zadní straně vznikl ještě větší kus skla, bude to pro běžné používání možná užitečnější než řada efektnějších novinek.
Zajímavé je také to, že iPhone 18 Pro Max podle současných informací nemá dostat zásadně lepší hlavní fotoaparát jen díky tomu, že jde o větší a dražší model. Variabilní clona se očekává u obou Pro variant. Pokud se to potvrdí, bude to dobrá zpráva hlavně pro lidi, kteří chtějí nejlepší fotoaparát Applu, ale nechtějí kvůli němu nosit v kapse obrovský Pro Max.
Na jednu věc bych si každopádně dal před představením pozor. U fotoaparátů se velmi snadno sklouzne k hodnocení podle technických parametrů. Větší číslo ale automaticky neznamená lepší fotografii a stejně tak variabilní clona sama o sobě nezaručuje, že iPhone 18 Pro bude fotit dramaticky lépe než iPhone 17 Pro. To poznáme až ve chvíli, kdy s oběma telefony vyfotíme stejnou scénu ve dne, večer, proti světlu, uděláme portrét, sáhneme po zoomu a následně si fotografie otevřeme vedle sebe. Teprve tehdy bude možné říct, jestli Apple fotoaparát skutečně posunul, nebo nám jen přidal další zajímavou položku do seznamu specifikací. Každopádně pokud se dosavadní informace o variabilní cloně potvrdí, je právě fotoaparát jednou z věcí, na kterou se u iPhonu 18 Pro těším nejvíc. Vyšší výkon procesoru se dnes těžko poznává, pár milimetrů u Dynamic Islandu po týdnu přestanete vnímat, ale lepší fotografie vám zůstanou. A právě proto bude zajímavé sledovat, co Apple 9. září skutečně ukáže.