Jedna z největších novinek fotoaparátu iPhonu 12 Pro Max znovu potvrzena

Od představení iPhonů 11 a 11 Pro sice uplynulo teprve zhruba půl roku, mnozí jablíčkáři je již však zdárně přihlíží a své zraky upínají k září letošnímu. iPhony 12 a 12 Pro, které na něj Apple chystá, budou totiž opravdu stát za to. Vyplývá to alespoň z relativně velkého množství úniků informací, které se na nás v posledních týdnech chrlí. Jedním z nich je i čerstvé potvrzení jedné z největších novinek fotoaparátu iPhonu 12 Pro Max, o kterém jsme poprvé slyšeli teprve před pár týdny.

Zřejmě největšího vylepšení v rámci fotoaparátu se dočká stabilizace. Ta by měla být nově řešena senzorovým posunem, díky čemuž by byla nejen na stejné nebo dokonce lepší úrovni než současná optická stabilizace, ale zároveň by měla být dostupná pro všechny objektivy telefonu. V současnosti si totiž stabilizaci obrazu užíváme jen u širokoúhlého objektivu a teleobjektivu. Milovníci focení či natáčení na ultraširokoúhlý objektiv mají v tomto směru smůlu a musejí se spoléhat jen a pouze na stabilizátory či klidné ruce.

Novým typem stabilizace by se měl v letošním roce pochlubit zřejmě jen 6,7” iPhone 12 Pro Max. V následujících letech by jí měl nicméně podle Ming-Chi Kua přidat Apple i na ostatní iPhony, čímž by je pro mnohé uživatele velmi zatraktivnil. Záležet však v tomto směru bude především na to, jak se novinka osvědčí letos u 12 Pro Max. Pokud by zde náhodou selhala, její nasazení na další modely v následujícím roce by se takřka stoprocentně nekonalo. Z předešlých týdnů už víme i to, že iPhony 12 Pro mají přinést až 64MPx fotoaparáty, z čehož by mělo těžit dle zdrojů primárně HDR a detaily, jejichž kvalita by měla povyrůst. Další velmi zajímavé vylepšení chystá Apple pro ultraširokoúhlý objektiv, který by měl u nových iPhonů zvládat při snímání pojmout až o 35% více světla, díky čemuž bychom se u něj měli dočkat výrazného zlepšení kvality fotek zejména za zhoršených světelných podmínek. Třešničkou na dortu je pak u ultraširokoúhlého objektivu zbrusu nový režim, který by měl umožňovat perfektní zaostření objektů zhruba od vzdálenosti 2,2 cm od objektivu s tím, že takto zaostřené objekty by měly jít fotit na portrétní režim. Jednat by se tedy mělo o jakousi obdobu makra známého z klasických fotoaparátů.

Odhalení nové generace iPhonů bychom se měli dočkat jako již tradičně v září. Za zcela stoprocentní nicméně letos bohužel tento měsíc označit nelze, jelikož svět decimuje pandemie koronaviru, která by mohla představení v krajním případě i odsunout. Záležet v tomto ohledu bude jak na dokončení vývoje samotného telefonu, tak i na situaci v USA, na jehož území jsou nové iPhony tradičně představovány a jen těžko si lze představit, že by tomu bylo letos jinak.