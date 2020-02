iPhony 12 budou podporovat technologii, která výrazně zrychlí AirDrop

iPhony 12 toho letos na podzim přinesou opravdu spoustu nového. Kromě výrazné změny designu, navýšení obnovovací frekvence displeje, obousměrného bezdrátového nabíjení či prodloužení výdrže baterie má podle čerstvé zprávy z Japonska nabídnout i podporu nového WiFi standardu 802.11ay, který je zatím stále ve fázi vývoje. Jeho nasazení by mělo jablíčkářům přinést značné výhody.

Nový WiFi standard využívá pro zajištění vysokorychlostního přenosu dat 60Ghz spektrum. Největší uplatnění by dle zdrojů japonského portálu našel například u AirDropu, který by se mohl výrazně zrychlit z hlediska přenosu dat. Díky tomu by tak byla tato technologie ještě využitelnější než nyní, o což Applu bezesporu jde. Pozitivní je dále fakt, že by šla využít nejen k propojení iPhone – iPhone, ale i ke spojení jablečných telefonů se smart doplňky využívajícími tentýž standard.

Jelikož dnes slyšíme o podpoře nového WiFi standardů u iPhonů 12 poprvé, je nutné brát tyto informace s určitou rezervou. Japonský portál MacOtakara, který zprávu přinesl, se nicméně v minulosti už mnohokrát ukázal jako navýsost spolehlivý zdroj informací a není proto důvod mu nyní nevěřit. Na oficiální potvrzení tohoto tvrzení si budeme muset počkat až do září, kdy Apple světu novou modelovou řadu iPhonů představí. Do té doby sice mnohé její vlastnosti ještě vyplují na povrch, stoprocentní jistotu však dá jablíčkářům až samotný Apple.