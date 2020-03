Srdce pro iPhony 12 se začnou vyrábět už příští měsíc

Ač je situace ve světě dosti zmatená, tak se zdá, že koronavirus výrobu čipů Apple A14 neohrozí. Ovšem na vydání iPhonů 12 v září visí otazník, stejně jako nad vydáním očekávaného iPhonu 9, jenž se očekaval na konci tohoto měsíce. Apple totiž svou jarní keynote zrušil.

Tak či onak, TSMC, jenž bude jediným výrobcem 5nm čipů Apple A14, zahájí v dubnu masovou výrobu. Děje se tak přibližně 4 měsíce před očekávaným představením, což je každý rok obvyklý časový odstup. TSMC je jediným výrobcem čipů řady A, se kterým Apple spolupracuje. Společnost má výsadní postavení od roku 2016, kdy se Apple rozloučil v této záležitosti se Samsungem.

V roce 2016 tedy společnost TSMC vyrobila čipy A10 Fusion, které byly vyrobeny 16nm technologií. Jak jistě víte, osazeny jimi byly například iPhony 7 a 7 Plus. O rok později byly vyrobeny 10nm čipy A11 Bionic, které Apple implementoval do iPhonů 8, 8 Plus a X. Další skok se konal v roce 2018, kdy TSMC vyráběla pro Apple čipy A12 Bionic, jenž byly vyhotoveny 7nm technologií. Současné nejvýkonnější čipy A13 Bionic jsou vyrobeny za pomoci procesu 7nm+. A14 tedy díky 5nm procesu přinese další zvýšení výkonu a úspory energie.