iOS 14 zřejmě přinese českou Siri

Naši kolegové ze zahraničního serveru MacRumors přišli s velmi zajímavou zprávou. Podle informací, které získali od svých zdrojů, si Apple pohrává s myšlenkou, že by vývojářům zpřístupnil hlas Siri k úpravám. Mělo by k tomu dojít pomocí nového speciálního frameworku, který nese název VoiceProvider. Ten by se měl poprvé objevit v letošním chystaném operačním systému iOS 14.

Vývojáři by mohli úpravy hlasu Siri provádět pomocí již zmíněného frameworku. Výsledný hlas by se poté mohl objevit klasickým způsobem v rámci App Storu. Uživatel by si tedy pro aktivaci jiného hlasu Siri stáhl z App Storu balíček, ve kterém by se nacházela veškerá potřebná data. Po stažení by si uživatel mohl v nastavení nastavit, aby Siri využívala právě tohoto staženého balíčku. Podle zdrojů pocházejících údajně přímo z Applu by se mohlo frameworku VoiceProvider využít především pro vytvoření dialektů, které Apple prozatím nenabízí. Spekuluje se také o tom, že by vývojáři mohli framework využít k vytvoření úplně nového jazyka – tedy klidně i češtiny.

Pokud tedy dojde ke zpřístupnění frameworku VoiceProvider pro vývojáře, tak bychom se teoreticky mohli v letošním iOS 14, respektive nějakou dobu po jeho vydání, dočkat implementace českého jazyka pro hlasovou asistentku Siri. Sice by se nejednalo o oficiální hlas od samotného Applu, ale pro většinu uživatelů je tohle nejspíše jen nepodstatný detail. Prozatím to vypadá, že je tento framework v počáteční fázi vývoje, avšak do oficiálního vydání iOS 14 zbývá ještě několik dlouhých měsíců, takže mají pracovníci z kalifornského giganta zajisté dostatek času na to, aby framework VoiceProvider stihli naprogramovat a zpřístupnit vývojářům. V případě, že Apple zpřístupnění frameworku do první verze iOS 14 nestihne, tak se určitě dočkáme dodání v rámci dalších verzí.