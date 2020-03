Bývalý inženýr Applu: Přechod Maců na ARM procesory na spadnutí

Pokud náš magazín čtete pravidelně, už jste jistě zaznamenali zprávy o tom, že se Apple nejspíše v blízké budoucnosti uchýlí k využití vlastních ARM procesorů. Tento přechod by pro něj měl hned několik výhod – mohl by si především sám určovat, kolik, kdy a jaké procesory bude vyrábět a nemusel by se tak spoléhat na Intel – ten v poslední době výrazně zaostává za konkurencí a dokonce dost často dochází k tomu, že neplní objednávky. Podobný názor sdílí i bývalý inženýr Applu a zakladatel společnosti Be, Inc., Jean-Louis Gassée. Ten si myslí, že je příchod ARM procesorů ještě blíž, než si ostatní myslí.

Na svém blogu Jean-Louis Gassée uvádí, že byl prvně z využití ARM procesorů velmi skeptický. Bál se především toho, že ARM procesory nebudou schopné dodat takový výkon, jako klasické x86 procesory, které Apple momentálně využívá. Nyní však Gassée uvádí, že se šeredně mýlil a odkazuje na startup Ampere Computing. Tento startup nabízí vlastní ARM procesory, které se se svým výkonem dají srovnávat s high-endovými procesory od Intelu: „Nejlepší čipy od Ampere potřebují k maximálnímu výkonu menší energii, okolo 210 wattů, kdežto konkurenční vrcholný Xeon od Intelu potřebuje často až 400 wattů. Není tedy vůbec divu, že se investoři o tyto procesory, které by v budoucnu mohly nahradit ty od Intelu, velmi zajímají. Architektura ARM je tedy dost možná ta pravá třída procesorů pro budoucí Macy Pro,“ uvádí Gassée.

Apple by samozřejmě v tomto případě sáhnul po svých vlastních ARM procesorech, a to kvůli tomu, aby se nemusel spoléhat na jiné společnosti a stal se tak nezávislým na dalším poli. Ampere Computing tak tedy jistě není jedinou společností, která se snaží vytvořit ty nejvýkonnější ARM procesory. Stačí se podívat na současné ARM procesory A-series, které tepou v jablečných telefonech. Ty mají výkonu doslova na rozdávání a starší iPhony i nadále drtí nejnovější vlajkové lodě od konkurence. Apple to tedy s vlastními ARM procesory umí, a pokud nastane v případě procesorů pro Macy a MacBooky stejná situace, jako v případě procesorů v mobilních zařízeních od Applu, tak se rozhodně máme na co těšit. Pokud se tedy Intel brzy nevzpamatuje, tak to vypadá, že si na něj za pár let nikdo ani nevzpomene. První informace o ARM procesorech se objevily již v roce 2018 a podle posledních informací bychom se jich měli v jablečných počítačích dočkat na začátku roku 2021.