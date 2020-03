Apple pracuje na netradičním vylepšení fotoaparátu iPhonů, které jim zajistí větší optický zoom

Fotoaparáty iPhonů jsou již řadu let označovány za jednu z jejich nejsilnějších zbraní. Apple si tento fakt velmi dobře uvědomuje a rok co rok se proto snaží své telefony po stránce fotoaparátu posunout na další metu. Jednu velmi zajímavou si přitom vytyčil na rok 2022, kdy by rád to telefonů implementoval unikátní systém pro přibližování objektů. Vyplývá to alespoň z tvrzení předního Apple analytika Ming-Chi Kua.

Fotogalerie iPhone 12 koncept - 1 iPhone 12 koncept - 3 iPhone 12 koncept - 4 iPhone 12 koncept - 5 +7 Fotek iPhone 12 koncept - 6 iPhone 12 koncept - 7 iPhone 12 koncept - 8 iPhone 12 koncept - 9 iPhone 12 koncept - 10 iPhone 12 koncept - FB Vstoupit do galerie

Jestli má v něčem u fotoaparátů iPhonů mezery, pak je to jejich zoom. Ten je sice minimálně v případě optické verze velmi kvalitní, nicméně na dnešní dobu poměrně nedostatečný. Zatímco totiž iPhony stále nabízí jen dvojnásobný optický zoom, konkurence se již pyšní pěti či desetinásobným. Své manko se však Apple pokusí v následujících letech změnit. Podle zdrojů analytika Ming-Chi Kua totiž pracuje na novém periskopickém systému čoček, který by měl poskytnout právě o poznání větší optický zoom. Celý systém lze zjednodušeně popsat jako klasický periskop, kdy na jedné jeho části bude klasický objektiv a na druhém konci, který bude umístěný přímo v těle telefonu, pak soustava čoček zajišťující veškerá přiblížení.

Je otázkou, díky čemu bude Apple schopen podobný systém do těla telefonů implementovat. Pravdou totiž je, že jeho náročnost na prostor nebude zrovna malá a jelikož toho v těle telefonu přespříliš není, bude zřejmě nutné přepracovat výrazně i některé komponenty. Nejjednodušší cestou by pro Apple bezesporu bylo zmenšení baterie, která zabírá v těle telefonu velkou část místa. Minulý rok však světu ukázal, že je výdrž iPhonů pro Apple velmi důležitá a tudíž se nedá tak úplně očekávat, že by se postil do úprav baterie, které by se mohly jakkoliv výdrže dotknout. Nicméně jak již bylo zmíněno v úvodním odstavci, jedná se zatím o hudbu budoucnosti a je možné, že do té doby se Applu podaří naprostá většina komponentů nyní využívaných v iPhonech výrazně zmenšit.