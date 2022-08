Filip Jančík na Dunaji nejtěžší test pro fotoaparát iPhone 13 Pro

Filip Jančík uspořádal během včerejší noci na Dunaji neopakovatelný zážitek, kdy uprostřed Bratislavy zahrál přímo z lodě, ukotvené uprostřed Dunaje. Celá akce, kterou sledovalo přibližně 5000 lidí stála opravdu za to a atmosféra se jen těžko popisuje. Zkusil jsem ji zachytit na iPhone 13 Pro s tím, že se z mého pohledu jedná o vůbec to nejtěžší, co mohl fotoaparát v telefonu zkoušet zachytit. Uprostřed noci je totiž ideální použít noční režim, ovšem bohužel díky extrémnímu množství rychlých světelných efektů to moc nebylo možné, navíc úplnou tmu okolo střídaly odlesky od vody a množství další efektů. Ostatně podívejte se sami, jak takové focení dopadlo.

Uvědomuji si, že tyto fotografie rozhodně nejsou žádným uměleckým dílem, ovšem josu to 1:1 fotografie, které běžně pořídíte iPhone 13 Pro při podobné akci. Věřím, že vám tak poslouží na to, abyste se podívali, jak fotí iPhone 13 Pro v jedné z nejtěžších situací, které pro fotoaparát mohou nastat. Bohužel, použít noční režim nebylo díky efektům, jenž se měnili několikrát za vteřinu nebo třeba v případě světelných loučů byly neustále v pohybu, nebylo možné.