Takto by mohl vypadat fotoaparát iPhonů 12 Pro

Jednou z největších novinek včera představených iPadů Pro je bezesporu přepracovaný fotoaparát. Ten je nově duální ve složení širokoúhlý objektiv – ultraširokoúhlý objektiv a doplňuje jej speciální LiDAR senzor pro 3D mapování okolí. A jelikož se podobné vylepšení očekává i u letošních iPhonů 12 Pro, první koncepty jejich fotoaparátu na sebe nenechaly dlouho čekat.

S velmi pěknou vizí fotoaparátu iPhonů 12 Pro přispěchal jako jeden z prvních leaker a designér Benjamin Geskin. Jak můžete v galerii vedle tohoto odstavce vidět, pro vložení poměrně velkého LiDAR senzoru by stačilo jen posunout jeden z objektivů směrem nahoru a senzoru tak udělat místo v pravém spodním rohu. Díky tomu by se tak vše do modulu perfektně vešlo a uživatelé by si zároveň již nemohli stěžovat na nulovou symetričnost, která v současnosti leží v hlavách mnoha z nich. Grafický návrh je nicméně jedna věc a technické zpracování věc druhá a mnohem složitější. Těžko tak v tuto chvílí říci, zda je možné fotoaparáty vůbec takto umístit, aniž by je nemusel Apple hardwarově či softwarově upravovat.

Představení nových iPhonů 12 by mělo proběhnout jako již tradičně na podzim letošního roku. Čím dál více odborníků se nicméně obává toho, zda tyto telefony pro letošek Apple raději neodpíská, jelikož svět decimuje pandemie koronaviru, která by se mohla výrazně podepsat na jejich prodejích a tedy i oblibě bez ohledu na to, jak povedené budou. Do září, kdy představení novinek zpravidla probíhá, je nicméně stále dostatek času a nám nezbývá než doufat, že bude Applu k dokončení iPhonů pro letošní rok bohatě stačit.